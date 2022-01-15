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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／只是幫詐騙集團煮飯也算同夥嗎

▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲若受雇於非法集團，即便只是幫成員煮飯的廚師也有構成犯罪的可能。（圖／pixabay）

只是負責煮飯工作會構成詐欺取財？若受雇在非法集團中，即使是做「正當事」，也有構成犯罪的可能喔。在高雄就曾發生一起實際案例：

據媒體報導，在詐騙集團機房中，負責煮飯的劉姓男子，一審時表示自己僅負責煮飯工作，因此獲判無罪；但二審時，高雄高分院認為，即便劉姓男子未實際參與詐騙行為，但在集團內供應餐點，得以讓詐騙成員不必頻繁外出，也避免被警方發現的可能，符合法律上「幫助犯」的構成要件，最後依詐欺取財未遂罪幫助犯判刑四個月，易科罰金12萬元，全案定讞。

什麼是「幫助犯」？

要了解「幫助犯」是什麼，得從「共同正犯」的概念講起。《刑法》第28條規定：「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯」，其中的「共同實行犯罪行為」，須包含「犯意聯絡」和「行為分擔」兩個要件。

犯意聯絡是指犯罪人之間有「一同犯罪」的意思，而行為分擔則有兩種狀況，一是一同實施犯罪的行為，二是分工合作完成犯罪。舉例來說，如果小夫和大雄終於受不了胖虎的欺負，決定要一起殺死胖虎，而胖虎是一個彪形大漢，因此由大雄先把他架住，再由小夫動手殺人。在這個假設情境中，即便大雄無親手殺人，但「把胖虎架住」在這個犯案過程中，是重要的分工行為，因此會成立殺人既遂罪的共同正犯。另外，我們時常聽到犯案時，會有人「把風」，而這些把風者也是比照共同正犯處理。

以上這些人是「共同正犯」，那麼與「幫助犯」又有什麼差別呢？《刑法》第30條規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同」，白話來說，幫助犯與共同正犯不同的地方，在「出於幫助犯罪者的意思，去實行了犯罪構成要件以外的行為」。

換句話說，幫助犯並沒有實質分擔犯罪的行為，假設上述情境中，靜香提供她的秘密基地給大雄和小夫討論犯案計畫，靜香並沒有要與他們一起犯罪的意思，也沒有參與犯罪計畫的實施，可是，「提供場地」對大雄和小夫的犯罪計畫顯然是有幫助的，因此靜香就會被認定為「幫助犯」。

公司違法就應果斷拒絕

回到本案可發現，劉姓男子幫詐騙集團煮飯，能減少詐騙成員外出，對詐騙集團的犯罪確實是有幫助的。此外，劉姓男子雖辯稱被雇用時，以為是替電話行銷業工作，並不知道公司是在從事詐騙。但是，合議庭指出，在封閉且管制進出的機房工作多時，與成員朝夕相處，應該會知道實際工作內容就是電話詐騙，也就是其明知悉卻仍繼續替他們煮飯，就符合幫助犯要件中，出於幫助犯罪者的意思。

值得注意的是，法院在審理時，對幫助犯所做的幫助行為應審慎檢核，否則將可能使幫助犯的適用被擴大解釋。如在本案中，「幫忙煮飯」是否能實際對犯行產生助力，也就是煮飯是不是真的有幫助，而這個幫助行為是否與犯罪有因果關係，仍有討論空間。

有人可能會問，要是我根本不知道任職的公司是犯罪集團，也會變成幫助犯嗎？一般來說，既然不知情，就沒有出於幫助犯罪者的意思，只是必須要有證據證明不知情。因此，建議民眾在找工作時，務必要先清楚公司的工作內容、相關業務，對於不法的行為應有自覺，並果斷拒絕，否則不僅會無意間成為犯罪的幫兇，最終可能為此吃上官司！（本文轉載自法操

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