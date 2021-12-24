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最後一號大法官解釋813號出爐　73年制度走入歷史

▲▼大法官最後一號解釋813號出爐。（圖／司法院提供）

▲大法官最後一號解釋813號出爐。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

大法官24日做出釋字第813號解釋、也是最後1號釋憲案，針對《文化資產保存法》作出解釋，其中對「減免地價稅金」等規定宣告部分違憲，其他都屬於合憲。由於明年1月4日憲法訴訟制度上路，未來由大法官所組成的憲法法庭將以「111年憲判字第1號判決」開始，取代大法官解釋。

司法院祕書長林輝煌指出，因明年初憲法訴訟制度上路，故本號解釋為大法官最後一號解釋案，這也終結實施73年的制度。

本號解釋乃因新北市新莊區著名媽祖廟「慈祐宮」，是土城區「普安堂」所坐落土地的所有權人。但普安堂於2011年與2016年，向新北市政府聲請將寺廟指定為古蹟，並登錄為歷史建築，全案經新北市文化局審議後，決定將普安宮登錄為歷史建築，最後依照《文化資產保存法》規定，不用經過土地所有權人慈祐宮的同意，也不須給予相當補償。

慈祐宮不服，訴願、行政訴訟敗訴確定後，聲請司法院大法官解釋。大法官最後作出釋字813號解釋，認為《文化資產保存法》第9條第1項及第18條第1項規定，構成對這種情形之土地所有人之「特別犧牲」者，另外同法其他規定，未以金錢或其他適當方式給予這些土地所有人相當之補償，不符《憲法》保障人民財產權之意旨。大法官宣告，相關機關應於2年內依本解釋意旨，修正《文化資產保存法》妥為規定。

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