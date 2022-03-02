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快訊／林姿妙涉弊案交保檢方抗告　高院駁回

▲▼林姿妙痛哭。（圖／記者游芳男攝）

▲林姿妙交保後，召開記者會痛哭。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣長林姿妙捲入土地徵增值稅貪污等弊案，遭檢方2度大動作搜索，並向法院聲請羈押，但宜蘭地院裁定80萬元交保。檢方不服，提出抗告，高等法院收案後，2日下午駁回，林姿妙女兒的部分則是撤銷發回。

宜蘭地檢署接獲廉政署線報，在上月22日第二度對林姿妙發動搜索，並帶回林姿妙、兒子林佑澤、女兒林羿伶與農業處處長康立和等人。經過偵訊後，檢方認為林姿妙、林羿伶、康立和3人，涉嫌貪污重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、湮滅證據之虞，因此向法院聲請羈押禁見。此外，林姿妙兒子林佑澤、國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火，則遭檢方認定涉犯「滅證罪」，被分別以200萬元、150萬元、150萬元交保。

林姿妙的羈押案經宜蘭地院訊問後，地院根據檢方提出的資料，認為林姿妙雖然有涉犯貪污罪嫌、犯罪嫌疑重大，但並無羈押必要，因此改裁定80萬元交保。另外林羿伶、康立和2人則獲得無保請回。

林姿妙交保後第二天就召開記者會，她當時哽咽表示，「上任以來獲得12萬縣民的支持，謹記縣民託付，每天戰戰兢兢不敢有絲毫懈怠，卻面對強權欺壓，愧疚於沒有保護好兒子女兒，對不起，對手的目標就是打擊媽媽，連累了你們，非常抱歉，媽媽沒有保護好你們，讓你們受到這樣傷害。」

宜蘭地檢署不服交保裁定，1日撰寫抗告理由書後，向高等法院提出抗告。而高院2日上午收案後，迅速分案，並作出裁定。

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