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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／死囚打憲法訴訟求活　最高院分案連身條款違憲嗎

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲憲法法庭第41號受理案件，有34名死囚連同其他6案聲請人聯手挑戰最高法院的內部分案侵害人民訴訟權，受到矚目。（圖／記者屠惠剛攝）

《憲法訴訟法》甫於2022年1月4日施行，由15位大法官組成「憲法法庭」審理案件，取代原有的「大法官會議」。新制上路後，大法官憲法審查效力擴及於個別的終審裁判，審理範圍變大；對人民最直接的影響是，若憲法法庭宣告違憲，案件會直接發回管轄法院重審，不用再像以前一樣拿著大法官解釋重新聲請再審，救濟更為迅速有效，人民稱便。

值得注意的是，依憲法法庭網站於2022年2月11日所發布「公開書狀之案件全覽表」，其中第41號受理案件除了主案外，另併入高達40件聲請案。由於案件當中，有30多位聲請人是遭判刑定讞的死囚，一旦大法官作出判決宣告違憲，這些死囚將獲得重審翻案的機會。因此，日前有媒體形容此為核彈等級的未爆彈，備受社會矚目。

觀諸上開案件，主要是挑戰最高法院內部分案規則的合憲性。聲請人認為，依照「最高法院第二次發回更審以後之民刑事上訴案件分案實施要點」相關規定，導致「更二審以後上訴最高法院的民刑事案件」及隨後修訂的「重大刑事案件發回更審再行上訴的案件」，皆由原撤銷發回更審相同法官承辦的作法，已侵害人民訴訟權，應裁判違憲。

聲請理由提到，《憲法》保障人民的訴訟權，訴訟權包括確保民眾獲得公平審判的機會，而公平審判的範圍包括個別案件交由哪個法官承審，要按事先已建立好的抽象性規定來辦理，依「法定法官原則」的核心內涵，採盲目隨機的分案方式，不可以透過司法行政程序用變相、迂迴方式讓案件交由特定法官承審，否則就是剝奪《憲法》人民基本訴訟權的保障。

依附在上揭司法實務分案規則多年的「更二連身條款」、「重大刑案連身條款」，其目的是希望讓案件早日確定。或許當初考量案件上訴後，若由同一位法官主辦，可免於更換法官又要重新檢視卷宗，有助於提高審判效率，可謂立意良善。但長久以來，最高法院鮮少依照《刑事訴訟法》第398條規定，撤銷原判決後，就該案件「自為判決」，反而是不斷「撤銷發回更審」，像邱和順案即在高等法院與最高法院之間來回更審了11次，當事人將近二十年的歲月都耗費在這更審期間，而不知所終。

良以《憲法》第16條規定人民有訴訟權，旨在確保人民有受公平審判的權利。而要實現公平審判，必先有公平法院作為前提，亦即法院必須由客觀無偏見的審判者組成。最高法院的「連身條款」使刑事被告上訴後，一再讓相同的法官審理，導致無法信賴法院能夠公平審判，尤其是死刑案件，被告提起上訴，無非希望有機會由另一個對案件本身沒有成見的法官，能重新審視卷證，如果總是分給同一合議庭審理，法官已表達對被告不利的心證就是要判死，則將如何期待被告信賴訴訟程序，為自己有利的判決結果？

在比較法上，《德國基本法》第101條第1項明文規定：「非常法院不得設置；任何人受法律所定法官審理之權利，不得剝奪」，此即為學理所稱之「法定法官原則」，我國學者包括李惠宗、林鈺雄、何賴傑、姜世明教授等人，亦曾加以引用就該原則多所論述。迨至前總統陳水扁因不滿台北地院將扁案全部併給同一合議庭審理，其所聲請的大法官釋字第665號解釋，也首次確立「法定法官原則」是法治國家所依循的憲法原則。

惟最高法院行之多年上開分案「連身條款」是否違反「法官法定原則」，國內實務界或學界似不見有所著墨，倒是現任最高法院的錢建榮法官頗具遠見，早於2014年6月（時任桃園地院法官）在月旦法學教室第140期發表《違反法定法官原則的更二連身條款》文章，指出：「法定法官原則要求的就是法院案件之分配不容恣意操控，也就是隨機、盲目的分案方為原則，更不得恣意操控由特定法官承辦。以最高法院撤銷（廢棄）發回再上訴的案件而言，更有釋字第178號及第256號解釋強調，如無事實上的困難，原承辦法官應迴避，這不僅是審級利益，更是維護公平法院原則的要求。」

錢建榮法官更進一步肯定表示：「最高法院的更二連身條款，甚至重大刑事案件一上訴就連身的慣例，不從案件當事人的角度，只從司法行政方便管考的角度出發。內容等於牴觸隨機、盲目分案的法定法官原則，尤其由司法行政以分案要點的方式規範，更有行政干涉審判之嫌，就算是以法官會議決議的方式事先規範，此種分案方式仍形同指定特定法官承辦，有違反法定法官原則之違憲嫌疑。」

綜上所述，最高法院分案規則一再讓相同的法官承辦同一案件，顯然已與「法定法官原則」與「公平法院原則」的精神相違背，憲法法庭應儘速將此案列入審理排程，以利眾生。值得稱頌的是，最高法院前此為了改善多年來的分案積習，呼應法界基層法官（如林孟皇、錢建榮等518位法官）的連署推動，於2012年4月16日廢除「保密分案」，讓分案程序更透明、公開，避免引起黑箱作業的疑慮。復於2021年1月4日再創新猷，廢除實施長達七十二年的「限量分案」制度，均令人鼓舞。

當今最高法院院長吳燦及錢建榮法官兩人均富有審判經驗、亦為司改先鋒，果能莫忘初衷，不以「官本位」，而以「民本位」的立場，貫徹改革理念，最高法院若能及早主動檢討分案制度，將「更二連身條款」、「重大刑案連身條款」提前予以廢除，改循一般分案程序依電腦輪分案件，才能符合各界要求改革的聲音，避免憲法保障人民訴訟權之意旨流於具文，同時減低未來被憲法法庭宣告違憲的後續衝擊效應，當有助於重建人民對司法的信賴。

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