最高法院今天起廢除「限量分案」　期許能促進司法效率

▲最高法院廢除限量分案前的卷宗資料。（圖／最高法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院今日（4日）起，正式廢除「限量分案」制度。由於最高法院每名法官每個月均有分案的案量限制，導致案件堆積如山，法官結案速度緩慢，讓許多案件進入最高法院後，都要躺一年以上才能結案。而在廢除限量分案制度後，最高法院隨即發出新聞稿，「期能促進司法效率，提升人民對司法之信賴」。

最高法院的分案問題，多年以來飽受批評。由於最高法院為最終審，案件勝敗全看最高法院的決定，為了避免外界黑手伸進審判過程中，最高法院數十年來均採保密分案。但保密分案受到嚴重批評，2012年間最高法院廢除保密分案，改採現行的分案方法，但2018年間又傳出法官楊絮雲分案霸凌事件。

楊絮雲2017年9月7日調任最高法院辦事，但她認為最高法院將當時積壓許久、專業複雜的案件，全都塞給她辦理，最後在2018年3月間，以身體、家庭為由，轉調回高院民事庭。當時楊法官指出，最高法院特殊商事專庭共7名法官，她1個人分到20件複雜案件，其他6名法官總共只分到15件，包含RCA工殤案等大案，都在她手上，讓她睡都睡不好。全案由監察院調查後，認定分案不公，影響民眾對司法信賴，請司法院督促改善，對時任最高法院院長鄭玉山進行職務監督。最高法院承諾要在3年內改善分案制度。

其中「限量分案」是規定最高法院每位法官每個月最多能分到案件的數量，在廢除前的刑庭法官每個月約分18件、民庭法官每個月約23件。但因為這個制度的關係，最高法院案件堆積如山，在2020年5月統計，尚未進行分案的件數：民事案件有3,169件、刑事案件則有2,299件，導致每個案件進入最高法院後，都要躺一年以上才會審理，外界批評效率太過低落。

而為了廢除此制度，最高法院去年8月間更擴編22名法官，有地院法官投書媒體稱司法院採取「掏空事實審，膨脹法律審」的人事政策，將使得我國訴訟體系被搞成死氣沉沉的「靈骨塔」；另外最高法院法官也投書說若不增加法官人力，那廢止限量分案，只是將「法院待分案件」轉為「法官待結案件」，但該院帳面上待分案件美化歸零，而法官辦公室狹小無法置放全部案卷，待結案卷仍然置放卷庫未動，此舉是否為另類「司法行政的騙局」。

最高法院新任院長吳燦上任後，決定於2021年1月4日廢除「限量分案」制度。最高法院隨即發出新聞稿，稱廢除限量分案後，「期能促進司法效率，提升人民對司法之信賴。」、「本院全體法官願意共同承擔肩負起沈重的案件負荷，展現保障人民司法受益權的決心，惟仍期待將來司法能建立合理的訴訟制度，讓本院法官能有合理的辦案量，人民亦能得到良好品質的司法裁判。」而經過最高法院這陣子清理積案，目前刑事案件於去年12月31日待分出案件共計2454件，民事案件於去年12月31日後待分出案件共計1978件，案量有明顯減少。

▼最高法院廢除限量分案前的卷宗資料。（圖／最高法院提供）