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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

萊豬案憲法法庭言詞辯論　4議會批萊豬侵害地方自治

▲▼萊豬案憲法法庭20220222，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲萊豬案憲法法庭，由司法院長許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

立法院2020年底通過多項開放萊豬行政命令，多個縣市政府議會訂出萊豬零檢出的自治條例，但因與中央法規牴觸而失效。包含台北、台中、嘉義市、台南4個地方議會聲請釋憲，司法院22日於憲法法庭召開言詞辯論。議會方面主張，允許萊豬進口將侵害憲法保障的地方自治；行政院則批評，地方議會的作法已經構成違法貿易障礙。

大法官決議受理本案後，針對本次爭議中的3項法令訂出3大題綱：1、《食品安全衛生管理法》授權中央主管機關訂定食品之殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？……2、依《憲法》規定，如中央開放進口含萊克多巴胺之豬肉，而地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各該縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺之豬肉，是否違背上開憲法規定？……3、《動物用藥殘留標準》第3條規定：「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」請衛福部說明：除本案所涉之萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」之其他動物用藥？

▲▼萊豬案憲法法庭20220222，台中市議會代表吳佳潓律師。（圖／翻攝司法院網頁）

▲萊豬案憲法法庭，台中市議會代表吳佳潓律師。（圖／翻攝司法院網頁）

全案於22日上午於憲法法庭行言詞辯論，4個議會的代表均認為行政院的作法有違憲之虞。有人指出，國家訂出的標準為最低標準，應該容許由地方依照實際情況，因地制宜，所以才有地方自治的必要，這也是憲法所保障的制度。況且，這次是國家訂出標準後，地方維持先前國家的標準，並無更加嚴苛，卻被中央政府宣告無效，這已經違反憲法所保障的地方自治與立法權。

至於衛福部則認為，食安法授權訂定的乙型受體素安全容許量具有全國一致性、法律統一性的必要，應屬中央權限，不是地方能另訂自治條例加以牴觸。另外衛福部也指出，中央訂出安全容許值後，只要符合規定就安全，沒有所謂更安全、最安全的問題；所以地方也自始也就沒有提出因地制宜的必要性。衛福部更強調，我國為世界貿易組織（WTO）成員，負有遵守相關協定的義務，倘若允許地方另行制定禁止運送、販售萊豬的自治條例，將構成違法的貿易障礙。

▼萊豬案憲法法庭，衛福部代表孫迺翊教授。（圖／翻攝司法院網頁）

▲▼萊豬案憲法法庭20220222，衛福部代表孫迺翊教授。（圖／翻攝司法院網頁）

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