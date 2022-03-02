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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市人口將跌破250萬！2選區席次各減1　松山信義恐爆「13人搶9席」

▲▼台北市議會。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議會目前共有61席行政區議員、2席原住民議員，倘若人口數跌破250萬，行政區議員席次將從61減少至59席。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

2022縣市首長、議員選舉將於11月26日登場，但台北市近期人口數嚴重下滑，截至2月只剩250萬4957人，恐將於4月前跌破250萬關卡，連帶影響到台北市議員席次，除了士林、北投區確定減少1席，松山、信義區也可能要減少1席次，屆時可能會出現13人搶9席的激烈戰況。

北市人口若跌破250萬　士北、松信各少1席

根據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次。

目前台北市議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員，但2021年人口數據顯示，扣掉原住民人口後約258萬人左右，預估減少1席議員席次，其中以第一選區「士林、北投」人口下降比例最快，所以該區今年確定減少1席，從13席變成12席。

▲▼2022台北市議員席次。（圖／記者許立昕整理製表）

▲2018年台北市議員席次，但因人口數下滑，士林北投、松山信義都將減少各1席。（圖／記者許立昕整理製表）

台北市民政局數據顯示，截至今年2月28日止，台北市人口數為250萬4957人，距離跌破250萬人口數的時間恐怕要提前，且該數字尚未扣除原住民人口，一旦扣除後，早已跌破250萬人。

一旦跌破250萬人口大關，意味著台北市議員席次恐怕除了士林、北投外，還要再減少1席。排除已經確定減少1席的士林北投，下滑速度第二的地區為第三選區「松山、信義」，從2019年1月至2022年1月顯示，這4年人口已從42萬8746人減少至39萬8720人，4年少了3萬26人。

各黨搶攻「呱吉席次」　松信恐13人搶9席

第三選區的「松山、信義」目前議員共10席，國民黨5席王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽、陳永德，民進黨4席許淑華、洪健益、張茂楠、許家蓓，無黨籍1席「呱吉」邱威傑；由於邱威傑早已表態不參選連任，各政黨的新人皆瞄準該席次，並爭取黨內提名，但若松山、信義選區減少1席次，恐釀成13人搶9席。

據了解，民進黨台北市議員初步規劃提名26席，其中松山、信義區仍然維持4席，也就是都留給現任議員。民進黨台北市黨部主委吳怡農2日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，後續得由黨中央對外公布。

而國民黨則是「參選人數爆炸」狀況，除了現任的5名議員之外，還有4名新人想要參選松信區，包括前中常委田方倫、青年部副主任詹為元、台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前北市議員王正德的姪子陳俞亦。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹回應，目前提名規劃暫時不變，還是會在松山信義提名6席，但是今天松信爆出恐減少1席後，仍待評估中。

▲▼田方倫、詹為元、滿志剛、陳俞亦。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自田方倫、詹為元、陳俞亦臉書）

▲國民黨在松山信義區共有4名新人想參選，分別為田方倫、詹為元、滿志剛、陳俞亦。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自田方倫、詹為元、陳俞亦臉書）

至於小黨部分，民眾黨在台北市早已規劃「1區1席」，士林北投、大安文山更是提名2席，而松山信義區的參選人則是現任民眾黨發言人楊寶楨。民眾黨台北市黨部主委林國成指出，民眾黨不會因為減少席次就動搖，會選擇正面迎戰，請參選人用政黨理念爭取市民認同，沒有退縮或膽怯問題，「我們勇往直前。」

新黨秘書長、台北市議會黨團召集人潘懷宗提及，新黨規劃最少1區1席，倘若不提名人選的話，就代表該政黨沒有聲量，所以他們已經是基本考量；目前北市6選區中，包含松山信義在內的5個選區都有人表態參選，只剩下中山、大同尚待尋找合適人選。

除了上述政黨外，曾於2018年獲時代力量提名的吳崢，也有意願以無黨籍身份挑戰松山、信義，近期積極站路口拉票拚曝光。以民進黨提4席、國民黨提6席、民眾黨提1席、新黨提1席和無黨籍提1席的狀況來看，松山信義總計有13人想參選或拚連任，但面臨人口數下滑造成席次減少，各政黨原先都瞄準的「呱吉」席次將剛好被扣除，屆時選情將最為激烈，成為13搶9情形。

▼民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨主持新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▼前時代力量發言人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）

▲▼前時代力量發言人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）

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