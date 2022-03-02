不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

▲台北市議會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022縣市首長、議員選舉將於11月26日登場，台北市近期人口數嚴重下滑，截至2月只剩250萬4957人，恐怕比民政局原本預估的5、6月還要更早跌破250萬關卡，使台北市副市長黃珊珊都於1日直言，要進行「搶人大作戰」。不過，台北市人口數連帶影響議員席次，除了士林、北投區確定減少1個席次之外，恐怕連松山、信義區也要減少1席次。

根據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次。

目前台北市議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員。北市2021年人口數據顯示，當時扣掉原住民人口後，約有258萬人左右，所以預估會減少1席，其中以第一選區「士林、北投」人口下降比例最快，所以該區今年確定減少1席。

台北市民政局數據顯示，截至今年1月31日為止，台北市人口數為251萬4425人，由於每個月減少5000人至1萬人左右，使台北市民政局原先預估，恐怕在今年5、6月跌破250萬大關；但截至2月28日止，台北市人口數為250萬4957人，距離跌破250萬人口數恐怕要再提前，且該數字尚未扣除原住民人口，一旦扣除後，早已跌破250萬關卡。

一旦跌破250萬人口大關，意味著台北市議員席次恐怕除了士林、北投外，還要再減少1席。排除已經確定減少1席的士林北投，下滑速度第二的地區為第三選區「松山、信義」，從2019年1月至2022年1月顯示，這4年人口已從42萬8746人減少至39萬8720人，4年少了3萬26人。

關於北市人口近年來急速下滑主因，台北市民政局人口政策科長吳重信2日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，根據戶籍法規定，2年內沒有回國就會被除籍，所以受到疫情緣故，從2021年底至2022年2月就少了1萬9436人，其中1萬4594人是被除籍，佔了75％左右，這個比例非常高。

針對2022年底的縣市議員選舉是否受到影響？台北市選舉委員會副總幹事余淑(女宜)回應，士林北投議員減少一席的數據，是依照當年人口資料做預估，但依照《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，以選舉投票月（11月26日）前6個月的人口數為計算基準，意味著真正能確定席次名額的時間點為今年5月，若屆時人口數回升，就不會有此影響。