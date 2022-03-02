　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

▲▼台北市議會30日召開臨時大會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022縣市首長、議員選舉將於11月26日登場，台北市近期人口數嚴重下滑，截至2月只剩250萬4957人，恐怕比民政局原本預估的5、6月還要更早跌破250萬關卡，使台北市副市長黃珊珊都於1日直言，要進行「搶人大作戰」。不過，台北市人口數連帶影響議員席次，除了士林、北投區確定減少1個席次之外，恐怕連松山、信義區也要減少1席次。

根據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次。

目前台北市議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員。北市2021年人口數據顯示，當時扣掉原住民人口後，約有258萬人左右，所以預估會減少1席，其中以第一選區「士林、北投」人口下降比例最快，所以該區今年確定減少1席。

台北市民政局數據顯示，截至今年1月31日為止，台北市人口數為251萬4425人，由於每個月減少5000人至1萬人左右，使台北市民政局原先預估，恐怕在今年5、6月跌破250萬大關；但截至2月28日止，台北市人口數為250萬4957人，距離跌破250萬人口數恐怕要再提前，且該數字尚未扣除原住民人口，一旦扣除後，早已跌破250萬關卡。

一旦跌破250萬人口大關，意味著台北市議員席次恐怕除了士林、北投外，還要再減少1席。排除已經確定減少1席的士林北投，下滑速度第二的地區為第三選區「松山、信義」，從2019年1月至2022年1月顯示，這4年人口已從42萬8746人減少至39萬8720人，4年少了3萬26人。

關於北市人口近年來急速下滑主因，台北市民政局人口政策科長吳重信2日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，根據戶籍法規定，2年內沒有回國就會被除籍，所以受到疫情緣故，從2021年底至2022年2月就少了1萬9436人，其中1萬4594人是被除籍，佔了75％左右，這個比例非常高。

針對2022年底的縣市議員選舉是否受到影響？台北市選舉委員會副總幹事余淑(女宜)回應，士林北投議員減少一席的數據，是依照當年人口資料做預估，但依照《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，以選舉投票月（11月26日）前6個月的人口數為計算基準，意味著真正能確定席次名額的時間點為今年5月，若屆時人口數回升，就不會有此影響。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！　喃喃自語喊他名字
39億燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」在烏遭大火吞噬
俄直升機突闖日本領空！　網見「1關鍵」狂抖：超挑釁
快訊／烏克蘭南部大城陷落！　俄國防部：已完全控制赫爾松
獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫護正宮淪刀下魂
獨／滿臉血！台中4幼童驚爆遭繼父凌虐毆打
俄軍手持機關槍！烏克蘭人「肉身阻擋」軍車畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

快訊／黃偉哲挺過「線民」疑雲　民進黨提名連任台南市長

不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

拜登訪團晚間會晤朱立倫　蘇貞昌：有國民黨立委說美國不會幫烏克蘭

快檢查！熊好券500萬筆交易出爐　11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

蘇貞昌接見拜登特使團「點名中國」　團結讓侵略者不敢輕舉妄動

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

快訊／黃偉哲挺過「線民」疑雲　民進黨提名連任台南市長

不只士北區！北市人口將跌破250萬　松山信義議員席次「恐少1席」

烏俄首輪談判破局　他預言普丁將加大力度：屆時和平才會到來

助烏克蘭！國民黨主管捐1個月薪水　朱立倫：交流取代交惡

拜登訪團晚間會晤朱立倫　蘇貞昌：有國民黨立委說美國不會幫烏克蘭

快檢查！熊好券500萬筆交易出爐　11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

蘇貞昌接見拜登特使團「點名中國」　團結讓侵略者不敢輕舉妄動

快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

爆乳鋼琴師YouTuber挑戰最少布料！　側躺洩「黑色三角洲」網暴動

三接外推案環評大會審議過關　中油：落實與環境共榮承諾

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

跟辣女友是開放關係！鳳梨私訊被灌爆「遭轟不尊重女性」罕回感情狀況

海底撈小遊戲「逆天49題」難度炸裂！網友這題全認輸：明明有看過

2022綠色生活悠遊節3／5登場　來桃園輕旅行有機會抽大獎

中國繼續購買俄天然氣？　汪文斌：中俄雙方繼續正常貿易合作

獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！攻讀大學難續情緣　清醒後直喊他名字

首場自辦熱身賽樂天完封富邦　先發投手莊昕諺成亮點

考試院長黃榮村響應捐一月所得　「棉薄之力」助烏克蘭戰爭早日平息

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

快訊／史上最硬14天教召課表曝光　每天日夜操滿10小時

2039年役男剩5.6萬　恢復徵兵制

ET民調／2024總統「三腳督」賴清德37.2%領先侯友宜　郭台銘支持度曝

11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

快訊／蔡英文、賴清德、蘇貞昌捐1個月所得 　援助烏克蘭捐款專戶

LIVE／1.5萬後備軍人注意！14天新制教召啟動　操課細節看這裡

ET民調／十大政治領袖！賴清德奪冠超車侯友宜　陳時中⑦、蔣萬安⑨

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

更多熱門

相關新聞

11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

11名幸運兒可獲「3000元加碼禮券」

台北於2021年底至今推出的「熊好券」加碼活動，原本只進行2波抽獎名單，但1日又將第2波未使用完畢的「熊好券」回收利用，並且再度抽出逾10萬名幸運兒，可於3月1日至3月31日使用。台北市政府2日表示，第500萬筆交易於2月27日晚間10時38分出現在西門町，只要是該時段完成交易的11名幸運兒，都可於3日拿到3000元加碼禮券。

下班收到Line交辦算加班？北市教3種回應

下班收到Line交辦算加班？北市教3種回應

民眾黨提名標準放寬　酒駕零容忍改「初犯，滿十年可例外」

民眾黨提名標準放寬　酒駕零容忍改「初犯，滿十年可例外」

民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

北市＋1！內湖女「居隔陰轉陽」

北市＋1！內湖女「居隔陰轉陽」

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會2022九合一選舉

讀者迴響

熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面