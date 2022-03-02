桃園今+2　米迪幼兒園群聚擴大採檢5280人結果出爐

▲桃園市政府衛生局長王文彥2日指出，今天新增2例本土確診個案是米迪幼兒園群聚衍生，均為匡列居隔對象，經二次採檢後陰轉陽個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增2例本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，這2例本土確診個案是米迪幼兒園群聚所衍生，均為匡列居隔對象，二次採檢後由陰轉陽個案，市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。為因應米迪幼兒園群聚疫情，市府已持續擴大採檢以確保社區安全，截至昨天為止，不含學校、職場等專案採檢，累計已採檢5280人，全數為陰性，並無新增匡列範圍外的確診個案，顯示社區風險較低。

王文彥指出，根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2例本土個案，分別為（案20682、20683），7例境外移入，其中3例為落地採檢陽性，4例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於10歲至40多歲。其中2例本土確診個案是匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案，（案20682）為（案20563）已匡列居隔的非同住友人；（案20683）則為（案20617）富林國小的同班同學。市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。

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王文彥提及，這次群聚事件截至今天為止，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共計16名學童確診，因中央目前尚未開放12歲以下學童接種COVID-19疫苗，且Omicron症狀輕微較易被忽略，也容易產生群聚感染，呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，以提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢。醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強PCR檢驗，希望透過早期監測、預警方式，降低群聚感染的風險。

王文彥強調，第25期公費疫苗預約接種自今（2）日上午10時至3月4日中午12時開放分流預約，預計3月7日至3月13日施打，由全市200多家醫療院所與37個社區接種站提供接種服務。第三劑疫苗能預防重症、提高保護力，降低感染與重症風險，因應Omicron變異株迅速傳播，呼籲民眾盡快接種以增加自我保護力。

▲桃園市政府公布桃園個案20617、20618、20621、20682之公共場所足跡圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜說，今天公布桃園個案20617、20618、20621、20682之公共場所足跡，包含：2月21日至2月25日上午至觀音區文化路「馨香早餐店」；2月24日早上至麥當勞中華店，中午至遠東SOGO中壢店B1美食街，傍晚至中壢區新生路「美斯樂泰式便當」；2月25日中午至觀音區中正路「來喀麵飯館」及中壢區恩德街「小巷子清燉牛肉麵中壢店」等足跡。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜提醒市民，若曾出入上述公共場所，請進行自我健康監測。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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