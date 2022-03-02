雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉今（2）日0時發生一起平房火警，熊熊大火烈焰沖天，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。雲林縣消防局說明，現場燃燒面積約50平方公尺，火警發生於原因須待火調人員進一步調查釐清。

雲林縣消防局今晨0時36分獲報古坑鄉山區桂林村景水一處平房發生火警，消防局派遣古坑、公園車組、斗南61、斗六61、六合91及第一大隊大隊長、幕僚前往，計消防車9輛、救護車3輛，消防人員26人現場由大隊長劉采鑫指揮，0時54分抵達現場隨即展開佈水線搶救，並通報警察局、台電、自來水公司到場協處。

▲警消人員於1時04分於火場發現78歲陳姓屋主，所幸在經過救護人員一路上與醫院急診搶救後恢復心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員於1時04分於火場發現78歲陳姓屋主，已呈現無呼吸心跳，救護人員搶救送往台大雲林分院，所幸在經過救護人員一路上與醫院急診搶救後恢復心跳。因平房燃燒後屋頂等掉落物塌陷、造成搜索困難，後續警消才在1時20分在屋中找到另一名68歲陳姓男子，發現時已明顯死亡，據了解2人為堂兄弟關係。

雲林縣消防局表示，詳細起火原因須待火災調查人員進一步調查釐清。

▲▼因平房燃燒後屋頂等掉落物塌陷、造成搜索困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消才在1時20分在屋中找到另一名68歲陳姓男子，發現時已明顯死亡，詳細起火原因須待火災調查人員進一步調查釐清。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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