　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉今（2）日0時發生一起平房火警，熊熊大火烈焰沖天，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。雲林縣消防局說明，現場燃燒面積約50平方公尺，火警發生於原因須待火調人員進一步調查釐清。

雲林縣消防局今晨0時36分獲報古坑鄉山區桂林村景水一處平房發生火警，消防局派遣古坑、公園車組、斗南61、斗六61、六合91及第一大隊大隊長、幕僚前往，計消防車9輛、救護車3輛，消防人員26人現場由大隊長劉采鑫指揮，0時54分抵達現場隨即展開佈水線搶救，並通報警察局、台電、自來水公司到場協處。

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消人員於1時04分於火場發現78歲陳姓屋主，所幸在經過救護人員一路上與醫院急診搶救後恢復心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員於1時04分於火場發現78歲陳姓屋主，已呈現無呼吸心跳，救護人員搶救送往台大雲林分院，所幸在經過救護人員一路上與醫院急診搶救後恢復心跳。因平房燃燒後屋頂等掉落物塌陷、造成搜索困難，後續警消才在1時20分在屋中找到另一名68歲陳姓男子，發現時已明顯死亡，據了解2人為堂兄弟關係。

雲林縣消防局表示，詳細起火原因須待火災調查人員進一步調查釐清。

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼因平房燃燒後屋頂等掉落物塌陷、造成搜索困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑鄉今日0時發生一起平房火警，木造平房助燃讓火勢一發不可收拾，建築物幾乎完全燃燒，造成屋內一對7旬陳姓堂兄弟一死一命危。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消才在1時20分在屋中找到另一名68歲陳姓男子，發現時已明顯死亡，詳細起火原因須待火災調查人員進一步調查釐清。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►賓士深夜違停遭盤查　搜出罕見「金惡魔、毒梅粉」新型毒品

►雲林「獼猴大軍」下山搶食　林南村鄉親無奈：難道要遷村？

►驚悚！無煞車撞擊曝光　騎士撞上擋風玻璃滾一圈掉地

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光


►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
可去日本玩了！打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離
豪宅養草泥馬突爆走！10億身家女星「遭猛踢血流如注」
快訊／蘋果宣布擴大制裁：所有產品暫停在俄羅斯販售
俄軍和「烏東親俄部隊」會師！　炮火猛攻烏重要港口
33歲上班族滾輪操肌！「每天100下」圓肚練成野豬猛男
陸軍官校前中將校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫
快訊／美國擴大制裁！　24小時內將對俄羅斯關閉領空
《食神》美女記者肺癌逝世！瞞病暴瘦稱減肥…最後PO文鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人

雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

桃園新屋工廠火警！鋁粉集塵器燃燒　3員工二度燒燙傷急救

陸軍官校前校長回應！遭控偷吃還打綠帽夫　美女人妻喊冤

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

酒店妹全家聯手殺富商！資深警曝1疑點：從沒看過　最重可判死

快訊／北市珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人站4樓鐵窗外求救

陸軍官校前中將校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

快訊／桃園工廠火警！廠房全面燃燒「1受困、1送醫」　緊急搶救中

快訊／台北包養男慘死「存款被領光」　蛇蠍女一家4口不認強盜殺人

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人

雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

桃園新屋工廠火警！鋁粉集塵器燃燒　3員工二度燒燙傷急救

陸軍官校前校長回應！遭控偷吃還打綠帽夫　美女人妻喊冤

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

酒店妹全家聯手殺富商！資深警曝1疑點：從沒看過　最重可判死

快訊／北市珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人站4樓鐵窗外求救

陸軍官校前中將校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

快訊／桃園工廠火警！廠房全面燃燒「1受困、1送醫」　緊急搶救中

快訊／台北包養男慘死「存款被領光」　蛇蠍女一家4口不認強盜殺人

醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人

雄獅、晶華打造五星餐車攻國旅　鳴日號年產值上看3.5億元

大聯盟取消開季　球員工會痛批「噁心」

「微波爐原理」肺癌治療新篇章　利用微波產生熱能燒除腫瘤

澤倫斯基：俄羅斯先停止轟炸　才能進行有意義談判

澎恰恰揹2億債「搶搭NFT商機」宣布徵才！　網友傻眼：到時候欠更多

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離　高端不在列

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

台股跌逾60點！　台積電力守600元

雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

羊群見倒影...狂撞出20+凹痕　車主苦笑：可能洗太乾淨XD

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

快訊／包養男慘死　蛇蠍酒店女一家4人續押3個月

正宮力阻地下戀情　小三揮刀殺死牙醫人夫

即／北市文山區情侶兇殺案

貨櫃車司機走錯路　違規迴轉糗卡死

桃園工廠火警　1人受困、1人送醫

富商錯愛酒店妹　她全家謀財害命最重可判死

138公斤乩童硬上「西螺羅志祥」下場慘曝

更多熱門

相關新聞

桃園新屋工廠火警！3員工二度燒燙傷急救

桃園新屋工廠火警！3員工二度燒燙傷急救

桃園市新屋區一處工廠昨(1日)晚間傳出火警，警消獲報後立即趕赴現場馳援，雖然火勢於半小時內順利撲滅，但廠內仍有3名移工分別受到30%至80%的二度燒燙傷，事後均被送往醫院急救；詳細起火原因還有待進一步火調釐清。

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

俄將持續進攻烏克蘭「直到達成目標」

俄將持續進攻烏克蘭「直到達成目標」

關鍵字：

平房火警山區雲林古坑鄉堂兄弟一死一命危影音

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面