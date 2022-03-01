賓士深夜違停遭盤查　搜出罕見「金惡魔、毒梅粉」新型毒品

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局大埤分駐所警員2月24日晚上執行勤務，發現一輛賓士車臨停車道上前勸導並盤查，駕駛下車後隨即將車輛上鎖，員警隨察覺有異，要求駕駛車上取證之際，眼尖看到腳踏墊有毒咖啡包，共搜出「金惡魔」、「毒梅粉」等毒品，訊後依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

▲斗南警分局大埤分駐所警員勸導違停賓士，發現駕駛及乘客神色有異，搜出罕見新型毒品梅毒粉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局說明，大埤分駐所所長黃瓘祐、警員林于聖等員上月24日晚上11時許執行「全縣性封鄉緝毒專案」勤務，於斗南鎮大成路發現一輛白色賓士車臨停佔據車道即上前勸導並盤查，曾姓駕駛及廖姓乘客當下雖配合下車接受盤查，雖站立在車旁卻立即將車輛上鎖，行為舉動相當可疑，警員靈機一動，要求駕駛車上取證，當車門一開，所長黃瓘祐眼尖發現駕駛座腳踏墊上散落幾包毒咖啡包。

▲警員於車內查獲K盤1個、「金惡魔」佔大多數毒咖啡包111包(總毛重708.72公克)及少見的「毒梅粉」1包(0.76公克)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，警員於車內查獲K盤1個、「金惡魔」佔大多數毒咖啡包111包(總毛重708.72公克)及少見的「毒梅粉」1包(0.76公克)。警方強調，「金惡魔」毒品咖啡包為新型的混合式毒品，裡面添加多種類型毒品，使用之後會有迷幻、興奮等效果；而「毒梅粉」亦同為新型混合毒粉，且詳細成份不明。

曾姓駕駛及廖姓乘客兩人向警方否認販毒，辯稱毒品都是自己要用的，警方訊後依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。斗南分局表示，此次警方查獲阻攔毒品咖啡包，有效防制更多年輕人免受毒品危害；另亦提醒大家，目前新興毒品氾濫，常以新奇或偽裝式的包裝吸引購買，民眾應該多加防範，勿沉迷毒品，以免「毒品一時，傷害一世」，若發現不法情事，歡迎提供線索供警方偵辦。

▲警員要求駕駛車上取證，當車門一開，所長黃瓘祐眼尖發現駕駛座腳踏墊上散落幾包毒咖啡包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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