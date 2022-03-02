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1個月摔1台！台中親子必訪景點前「紅磚路」　竟成犁田熱點

▲1個月自摔1台車！台中親子必訪景點前「地震路」竟成犁田熱點。（圖／記者游瓊華攝）

▲1個月自摔1台車！台中親子必訪景點前「紅磚路」竟成犁田熱點。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中北區國立自然科學博物館與植物園是許多親子來台中必訪景點，但兩館之間自健行路至博館路段紅磚路面，高地起伏不平，車輛經過激烈搖晃，3年來發生40多件機車騎士滑行自摔意外，平均每個月都有人自摔受傷，被網友揶揄為「地震路」，相當恐怖。

立委莊競程表示，西屯路一段自健行路至博館路段長307公尺、寬20公尺，使用紅磚式鋪面，原本為了提醒車輛降低速度，不過，完工逾20年，摩擦係數降低，路面變得越來越光滑，近3年來，已發生40多件機車騎士滑行自摔意外，服務處接獲包括市議員陳文政等多人陳情，希望早日改善。

▲1個月自摔1台車！台中親子必訪景點前「地震路」竟成犁田熱點。（圖／記者游瓊華攝）

▲莊競程服務處2日舉辦聯合會勘。（圖／記者游瓊華攝）

莊競程服務處2日舉辦聯合會勘，包括莊競程、市議員陳文政、賴佳微服務團隊，科博館副館長羅偉哲、市府養護工程處長彭岑凱、交通局、警察局第二分局等都到場。

▲1個月自摔1台車！台中親子必訪景點前「地震路」竟成犁田熱點。（圖／記者游瓊華攝）

▲1個月自摔1台車！台中親子必訪景點前「紅磚路」竟成犁田熱點。（圖／記者游瓊華攝）

根據科博館統計，近3年共發生40件機車自摔事件，另根據警方統計，109年發生A2事件有12件、110年發生A2事故有15件。莊競程表示，希望地方政府與中央共同合作，如需中央奧援，將協助爭取補助經費，儘速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。

養工處長彭岑凱指出，健行路至博館路段道路，限速30，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。

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