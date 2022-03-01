雲林「獼猴大軍」下山搶食　林南村鄉親無奈：難道要遷村？

▲林內鄉林南村長期受猴群所擾，近期疑因山區果樹採收完畢，「猴子大軍」成群下山覓食，民眾拍到猴群在村中沿著電線飛簷走壁，宛如入無人之境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉長期受猴群所擾，近期疑因山區果樹採收完畢，「猴子大軍」成群下山覓食，民眾拍到猴群在村中沿著電線飛簷走壁，宛如入無人之境。村中居民表示，猴群除了不怕人，更有住戶遭攻擊，也不時傳出有闖入住家搶食，村民無奈說，政府叫大家要避開猴子，像這種情況嚴重，難道要居民遷村嗎！

林內鄉長張維崢表示，最近猴子危害社區日益嚴重的原因，主要是林內鄉山區的橘子、柳丁等果樹在農曆過年前都已採收，山上沒得食，只有成群下山搶食，因猴群數量愈來愈多，攻擊範圍愈來愈廣也愈密集，即便發動村民組織驅猴大隊也難收效果，希望有關單位請專業人士來處理。

▲村民說，猴群都沿著屋頂進入村莊，經過時屋瓦會乒乒乓乓，就知道猴子下山了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

村民表示，雖年來都不時有猴子進入社區遊蕩，但近期較為頻繁，平均3天就會來2次，沒收好的東西會被拿去吃之外，庭院種的水果，還沒熟的也會被扒下來吃，好吃就吃掉，不好吃就亂丟。縣府農業處副處長蔡耿宇表示，配合義消成立驅猴隊，如果社區有需要，可提供位置，他們會去現場驅趕，提醒切勿餵食、不要自行驅趕，以免危害自身安全。

▲林內鄉長張維崢表示，猴群數量愈來愈多，攻擊範圍愈來愈廣也愈密集，希望有關單位請專業人士來處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林民眾通報捕蜂捉蛇即日起24H服務 擴增4種野生動物可通報

►台電開發被覆化裝置器材 降低動物觸電事故停電

►上百隻獼猴洗劫果園、民戶 松柏嶺農友嘆：一次被摘400顆鳳梨

►外送遭猴群碰瓷奶茶、咖啡都被乾杯 派單人員：去求猴王還你