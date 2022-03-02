雲林茂谷柑3成「受寒凍齡」　農糧署與立委劉建國媒合善團收購

▲雲林古坑鄉所生產之茂谷柑汁多味美，惟今年初因遭逢幾波低溫侵襲，造成古坑及斗六地區茂谷柑熟成速度減緩，約有三成數量的茂谷柑未能趕上春節前之銷售旺季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年茂谷柑產量較去年增加大約2%，但是受到氣候寒冷的關係，導致生長延緩，約有三成數量的茂谷柑趕不上農曆年茂谷柑需求，因此價格下跌，農糧署胡忠一署長表示，農糧署在去年就不斷持續的在協助茂谷柑銷售，加工用就有3200噸，立委劉建國亦號召社會企業採購銷45公噸的茂谷柑。

2月13日立委劉建國邀請農委會主委陳吉仲到古坑鄉了解狀況，主委陳吉中即現場指示三大方針協助茂谷柑農，分別是加強外銷，啟動運銷獎勵機制、內銷加強加工廠量能，邀請加工廠協助，同時媒合企業收購。

台灣雲林之友會響應採購3750箱贈予雲林縣轄內國中及國小學子，供午餐水果之用，預計共187所學校、53,184人受惠。全國雲林之友會沈金柱創會理事長表示，非常高興可以回故鄉雲林來採購茂谷柑，我們雲林縣的茂谷柑真的非常好吃，希望全國民眾都可以一起來吃茂谷柑。

▲立委劉建國號召全國雲林之友會採購採購3750箱茂谷柑，與創會長沈金柱、縣議員張庭綺與果農合影。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

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