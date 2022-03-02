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聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。2022.1.12 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對大陸方面指出，台灣問題是《上海公報》的核心，強調聯大2758號決議文是合法承認中國對台灣的主權現狀。但台灣方面多次表達抗議立場，「兩岸是互不隸屬是客觀現狀。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2日）回應，「民進黨當局任何謀『獨』伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘，也改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局無視國際法和國際關係基本准則，不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，挑戰一個中國原則，目的就是千方百計否定台灣是中國一部分的事實，欺騙台灣民眾和國際社會，為其「台獨」主張找藉口。

朱鳳蓮稱，眾所周知，1971年，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

▲大陸國務委員、外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸國務委員、外交部長王毅多次強調「一中原則是中美關係基石」。（圖／翻攝大陸外交部）

朱鳳蓮表示，這從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮進一步說，民進黨當局炒作「互不隸屬」，目的是製造「兩個中國」、「一中一台」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，公然挑戰國際社會公認的法理與事實，也改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。

最後，朱鳳蓮強調，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，是破壞台海和平穩定的根源。正告民進黨當局，任何謀「獨」伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘！「台獨」分裂分子勾結外部勢力妄圖挑戰一個中國原則的圖謀必將被中國人民推進祖國統一的歷史車輪碾碎。

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