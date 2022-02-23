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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒批國民黨搞暗獨　國台辦連三強調「請看清楚賀信」

▲▼陳以信、蕭美琴。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲國民黨立委陳以信被陸官媒點名是「暗獨」。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

記者任以芳／北京報導

《人民政協報》日前發佈評論，點名國民黨立委林為洲、陳以信為是「暗獨」。國安會前秘書長、「九二共識」創造人蘇起表示「九二共識」時代過去了。外界認為過去擅長處理兩岸問題的國民黨也失去中心思想，逐漸式微，難以和共產黨有談判空間。對此，大陸國台辦馬曉光一連三次強調，「習近平總書記祝賀朱立倫當選中國國民黨主席的函電內容，是國共兩黨交往對話的權威政策。」

大陸官媒《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章，公開點名陳以信等人是國民黨內部少數頑固派，以「反共」之名行「反中」之實，很多時候和民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平，破壞兩岸交流，這股勢力被稱為「暗獨」，「對於一明一暗的這兩股分裂勢力，我們必須進行堅決地鬥爭。」

▲習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲陸國台辦連三次強調，看清楚習近平恭喜朱立倫當選黨主席的「賀電」。（圖／記者徐政璿翻攝）

陸官媒罕見批評國民黨搞「暗獨」，意味著國共關係生變？對此，馬曉光首先指出，對於兩岸長期存在的政治分歧問題，兩岸同胞應該在一個中國原則基礎上，通過對話溝通凝聚智慧，聚同化異，尋求破解之道。

馬曉光進一步說，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁是兩岸關係緊張動蕩、台海和平穩定遭到破壞的根源。希望島內負責任的政黨和人士同我們一道共同反對和遏制「台獨」，鏟除「台獨」禍根，推動兩岸關係和平發展。

另外，針對蘇起稱「九二共識」的時代已經過去了，未來應找到新的論述維持兩岸和平？馬曉光第一次強調，習近平總書記電賀朱立倫當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.29） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

有台媒接著追問，目前中美關係緊繃，大陸一直呼籲美國和中方相向而行，對對於台美接觸很有意見。除了批評民進黨當局倚美謀獨，也批評國民黨立委「暗獨」，等於把國民黨逼入牆角，藍營支持者也有微詞，擔心國民黨將難以發揮促進兩岸和平發展的力量，大陸要爭取台灣民心，是否將變得更加困難？

馬曉光第二次強調，「請認真研讀習近平總書記電賀朱立倫當選中國國民黨主席的有關表述，「這是國共兩黨交往對話的權威政策」，對此視而不見，一天到晚猜別的，新聞記者，我們還是要專業一些。」

最後，他第三次表示，我也要重申，堅持「九二共識」、反對「台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

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國台辦賀信九二共識朱立倫習近平

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