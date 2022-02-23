呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦：說明抗中反中是愚民政策

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前副總統呂秀蓮昨（16）日接受資深媒體人黃光芹專訪，提出自己對現今兩岸局勢看法。她主張，扁李時代都同意統合的想法，「不要統一要統合」，應該運用智慧與大陸相處，用一個中華取代一個中國。對此，國台辦發言人馬曉光今（23日）回應，呂秀蓮的言論拆穿民進黨當局長期製造的「反中抗中」的煙幕，說明其勾聯外部勢力的愚民政策。

馬曉光指出，我也看到了有關報導。她批評民進黨當局依附美國，指出「抗中」並不能「保台」，並告誡台灣年輕人在「有生之年」一定會面對大陸處理台灣問題。她的上述言論拆穿了民進黨當局長期製造的「反中抗中」的煙幕。說明民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁的愚民政策，在相當程度上包括民進黨內部都已引起強烈不滿和質疑。

馬曉光說台灣問題是中國內戰遺留的問題。海峽兩岸雖然尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。和平統一最符合兩岸同胞的共同利益和中華民族的根本利益，希望兩岸同胞共同努力，堅決反對「台獨」分裂，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。

▲呂秀蓮（右）接受黃光芹（左）專訪，大談對兩岸看法。（圖／翻攝自「新聞不芹菜」網路節目直播畫面）

前副總統呂秀蓮16日接受資深媒體人黃光芹專訪，節目中提及對兩岸關係的看法。她認為蔡政府只會依附美國，卻沒有新的兩岸主張。她也表示，希望年輕世代有所覺悟，有生之年必定面臨中國處理台灣問題；

呂秀蓮受訪時主張自己認為，兩岸可以「不要統一要統合」，扁李時代都同意統合的想法。台灣當然不需要武統，但和統也需要人民的智慧，因此大陸有些學者提出「智統」的想法。運用智慧與中國相處、用一個中華取代一個中國，才能讓兩岸人民都有面子也有裡子。