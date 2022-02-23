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大陸 大陸焦點 特派現場

蓬佩奧會見蔡英文「台灣問題國際化」　國台辦：鬧劇一場

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光2022.2.23 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國前國務卿蓬佩奧將於3月2至5日赴台訪問，蓬卿訪問期間將晉見蔡英文總統，接受副總統賴清德款宴，拜會立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，大陸外交部第一時間已經提出抗議。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（23日）也出最新回應指出，「蓬佩奧是什麼人，想必大家都清楚。民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀『獨』造勢，不過是鬧劇一場。」

媒體再次追問，從烏俄緊張關係被外媒認為等同台海局勢、美前國務卿蓬佩奧大陸兩會期間訪台，再次凸顯台灣問題區域化與國際化情勢，已經不在受限過去中美關係。台灣問題國際化，北京如何妥善處理？

馬曉光指出，當前，台海形勢持續緊張動蕩，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

馬曉光稱，美方一些人不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打「台灣牌」，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。無論民進黨當局與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的鐵的事實，也阻擋不了國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢。

另外，蓬佩奧此行也被外界解讀是「推進台美關係一大步」，台美關係發展不受限中美關係限制。對此，大陸外交部發言人汪文斌21日表示，「蓬佩奧因其反華言行早已被中方制裁。台灣民進黨當局『倚美謀獨』必將玩火自焚。」

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