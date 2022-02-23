黃郁婷穿大陸隊服遭清算？　陸官方：口誅筆伐、無理取鬧

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

記者任以芳／北京報導

北京冬奧比賽前夕，台灣競速滑冰選手黃郁婷在美國鹽湖城受訓時，穿著大陸隊服，被媒體翻出抨擊，引發台灣極大爭議。行政院甚至下令要求教育部、體育署將針對黃郁婷不當言行進行調查。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（23日）指出，黃郁婷事件是台灣一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民將黨當局進行處罰只是為了謀取兩岸政治對立。

黃郁婷爭議2週內處分將有結果，目前最新消息指出，體育署很可能定調罰錢，並檢討研修「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，這起事件引起兩岸媒體關注。

馬曉光指出，「兩岸運動員交流交往是正常的事、正確的事、理所當然的事。」台灣內部一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民進黨當局甚至要進行處罰，充分暴露他們見不得兩岸同胞走親走近，為謀取政治私立，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



針對中華台北隊四名運動員表現，馬曉光在記者會上特地指出，速度滑冰選手黃郁婷、雪橇項目選手林欣蓉以及滑雪項目選手李玟儀和何秉睿在賽場努力拼搏，大陸同胞都為他們加油。尤其是19歲滑雪選手李玟儀在高山滑雪女子回轉項目中不畏挫折、頑強拼搏，在現場觀眾的鼓勵聲中順利完賽，令人感動。速滑選手黃郁婷出場時，現場觀眾也送上熱烈的掌聲和助威聲。

針對上述內容原文，馬曉光別沒有使用「中華台北」，而是以「中國台北」來稱呼我運動員。有台媒追問，「之後的杭州亞運會、成都世大運，仍會如此稱呼嗎？」

對此，馬曉光僅表示，關於台灣參與奧運會或者亞運會的相關安排，有現成的「奧運模式」。