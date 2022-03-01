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國民黨要政府安排見拜登訪台團　趙少康：請蔡英文邀朱立倫參與

▲▼拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

▲拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯閃電出兵烏克蘭，震驚全球，也讓台海局勢成為焦點，美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級、跨黨派訪團來台，對此，中廣董事長趙少康表示，國民黨已組織團隊希望和美國訪團會晤，「蔡英文應展現總統高度協助促成，邀請朱立倫參與，不能又把國民黨隔離在外。」

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

烏俄情勢緊張，趙少康直言，美國選在此時遣派非官方代表團訪台，當然非常歡迎，畢竟各主要國家對台灣越支持，中共動武的顧慮就越多，而中共出兵台灣是最不智的決定，兩岸分離已久，制度、價值、經濟發展都不同，已經是不爭的事實，要台灣接受中共的制度，台灣人絕對不會願意。真要打，兩岸之間還有台灣海峽這座天險，所以中共也很難大舉進犯。

對於兩岸關係，趙少康表示，至今已經是競合關係，在以反中、反共為主流的國際社會中，競相支持台灣成為反中最好的表達方式，這是龐佩奧先宣佈來台灣，也是這次拜登特使團訪台的根本原因，但承平時期特使團來口頭安撫，不代表開戰後美軍會派兵援台。

趙少康指出，希望美方能藉由這次來訪，帶給台灣堅定的實質承諾，而非口惠而實不至，「畢竟我們對美軍購金額，五年高達約5000億台幣，希望有更多售後服務，沒什麼不對。」

趙少康表示，大家都希望台灣永遠不要成為戰地，所以綠營也不必刻意用「疑美論」、「舔中賣台」抹紅國民黨，自己一向主張與美、中都維持等距，鞏固台美關係是防衛自己及確保台灣國際空間的重要一環。國民黨已組織團隊希望和美國訪團會晤，「蔡英文應展現總統高度協助促成，不能又把國民黨隔離在外，又帶國民黨媚中疑美的風向，只為了選舉利益考量。」

趙少康指出，台灣必須靠自己，自己的國家自己救，因爲美國始終信奉「美國優先」原則，而不是我們主張的「台灣優先」，為了保護家人、孩子的安全，「避免刺激大國，能避戰則避戰，如果最終沒有辦法避免，也必須做好萬全準備，如果要打，就是要贏，就是我的原則。」

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