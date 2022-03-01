　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／拜登「5巨頭」特使團15：54降落松機　入境最新畫面看這裡

 

記者陶本和／台北報導

俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注，而中國也藉此強化對台認知作戰，國內特定人士更操作「美國棄台論」。對此，美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級、跨黨派訪團來台，訪團預計下午3時54分，搭乘美國政府行政專機降落松山機場。

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

在拜登訪團的行程規劃上，由美國在台協會（AIT）主責處理，預計僅短暫停留30小時，除了會見總統蔡英文、國安與外交高層之外，也會接受我國晚宴款待；至於國民黨喊話，希望蔡政府也能幫忙安排跟藍營人士會晤，外交部則將此一訊息傳達給AIT。

攤開這次訪團名單，團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。對此，國安高層認為，美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

首先，前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen），他曾於2007年10月至2011年9月擔任美軍參謀首長聯席會議主席，跨任小布希政府及歐巴馬政府時期，擁有豐富軍事經驗；而參謀首長聯席會議主席一職，是美軍（U.S. armed forces）排序最高且最資深之軍職官員，為總統、白宮國安會、國防部長及國土安全部的主要軍事顧問。

而前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy），他曾擔任歐巴馬政府之國防部主管政策次長，曾於2014年及2015年兩度率「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團訪台。

傅洛依與現任白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）共同創辦「新美國安全中心」（CNAS），後來在2017年與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）創辦「WestExec Advisors」戰略顧問公司，與拜登政府領導階層關係密切友好，現仍被視為下任美國防部長的熱門人選。

第三位成員是前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O’Sullivan），他是現任哈佛大學國際實務教授，曾於2004年至2007年間，在小布希政府時期之國安會主管伊拉克及阿富汗議題，並曾擔任美、日、歐「三邊委員會」（Trilateral Commission）之北美代表，熟悉美、日、歐三邊重要議題，特別關注經濟及能源議題。現亦為「WestExec Advisors」戰略顧問公司的資深顧問。

另外，前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green），他曾擔任美國防部亞太事務資深顧問，並在小布希政府期間，於2004年至2005年擔任國安會亞洲事務資深主任，負責台灣事務，對台灣甚為友好。

事實上，葛林也曾多次訪台，最近一次是於2017年10月率美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團訪台，期間曾晉見蔡英文。

至於前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），他在歐巴馬政府國安會負責台灣事務長達6年，熟稔對台事務。他也曾多次訪台，曾於2016年4月隨美前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）、前亞太副助卿薛瑞福（Randy Schriver）等訪台期間，晉見即將就職的蔡英文總統當選人。

▲▼拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

▲拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭
快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！　震撼影片曝光
烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　台灣關鍵機種將問世
海量酒店妹突斷片！　遭迷姦慘淪3P女主
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力
快訊／第25期來了！明起3時段開放預約　3／7開打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

LIVE／拜登「5巨頭」特使團15：54降落松機　入境最新畫面看這裡

立院朝野團結挺烏克蘭　柯建銘嘆難得：歷史時刻令人動容

今日烏克蘭不是明日台灣！　吳斯懷提國安12問：國家前途不能交美中決定

國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」今起發放

陳子瑜列國民黨5事件惹怒美國　「從要飯黨淪落邊緣黨」

換烏克蘭國旗聲援反「被祖」　鍾佳濱轟：社群平台變獨裁者幫兇

陸民用機逼近東引有軍事目的？　邱國正：挑釁高於偵測目的

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

1.3％機率！北市搶人大作戰　今年結婚可抽3獎「爽抱20萬元回家」

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

LIVE／拜登「5巨頭」特使團15：54降落松機　入境最新畫面看這裡

立院朝野團結挺烏克蘭　柯建銘嘆難得：歷史時刻令人動容

今日烏克蘭不是明日台灣！　吳斯懷提國安12問：國家前途不能交美中決定

國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」今起發放

陳子瑜列國民黨5事件惹怒美國　「從要飯黨淪落邊緣黨」

換烏克蘭國旗聲援反「被祖」　鍾佳濱轟：社群平台變獨裁者幫兇

陸民用機逼近東引有軍事目的？　邱國正：挑釁高於偵測目的

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

1.3％機率！北市搶人大作戰　今年結婚可抽3獎「爽抱20萬元回家」

中華男籃全面換血　籃協：未來以年輕球員為主軸

咖啡廳驚見長輩「超狂陪吃夥伴」搬上桌！吳怡霈坐隔壁服了：好威

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

中鋼現金殖利率8％！外資看好獲利穩健　喊目標價52元

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

全台首間「希爾頓渡假酒店」在礁溪！有最高屋頂裸湯、180度全景房

謝英士／森林碳匯的深層意義與「碳權」的正解

法院女事務官與女書記官遭3度襲臀！色男狡辯「沒錄到」判半年

愛普每股擬配6元股利　將跨足矽電容器、估下半年貢獻營收

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

最後機會！台北「熊好券」今抽第3波

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

拜登團曾提美軍須能72小時殲滅中國海軍

48歲立委自曝「滿面全豆花」　鄭運鵬嘆：年紀大了真的不能出水痘

台灣捐27噸醫療物資援烏克蘭　華航班機昨晚啟飛

國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」今起發放

快訊／拜登派團來台　完整成員名單

快訊／新北最新7足跡　全聯、環狀線、機場捷運、長庚醫院

立院法制局籲恢復徵兵制、停辦替代役

陳以信傳向日本《產經新聞》施壓

快訊／拜登訪台「5巨頭」詳細背景一次看！

學者籲：該討論「徵兵制延長役期」了！

更多熱門

相關新聞

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

烏俄戰情升溫，北市議員苗博雅分析，俄軍入侵烏克蘭第一時間，親中代理人大肆宣傳：「美國會放生」，但事實證明，拜登出的5招，包含電偵作戰、金援、經濟制裁、武器支援、外交動員，還是提供有效的協助。而大喊「幫忙不夠多」的政客，提到臺灣加入制裁俄羅斯，卻又說要謹慎考量，「但自助而後人助才是小國生存的真理。」

快訊／拜登代表團今訪台　國民黨組專家團隊準備討論台海安全

快訊／拜登代表團今訪台　國民黨組專家團隊準備討論台海安全

拜登特使團增台海緊張局勢？　邱國正：都蠻緊張的！

拜登特使團增台海緊張局勢？　邱國正：都蠻緊張的！

快訊／拜登和11位領袖通話！　加強制裁俄羅斯

快訊／拜登和11位領袖通話！　加強制裁俄羅斯

幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

關鍵字：

拜登蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面