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俄軍入侵烏克蘭「美國不幫？」　她分析拜登5招：成為俄羅斯最大阻礙

▲▼美國總統拜登表示，俄羅斯下一步很可能入侵烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

烏俄戰情升溫，北市議員苗博雅分析，俄軍入侵烏克蘭第一時間，親中代理人大肆宣傳：「美國會放生」，但事實證明，拜登出的5招，包含電偵作戰、金援、經濟制裁、武器支援、外交動員，還是提供有效的協助。而大喊「幫忙不夠多」的政客，提到臺灣加入制裁俄羅斯，卻又說要謹慎考量，「但自助而後人助才是小國生存的真理。」

苗博雅表示，俄羅斯入侵烏克蘭第一時間，中共對臺灣的宣傳戰也同步加溫。一時之間風向大亂，臺灣社會瀰漫一股焦慮不安。現在，烏克蘭人已經奮勇抵抗俄軍超過120小時，讓世人刮目相看。

對於「美國不幫忙」的說法，苗博雅指出，俄羅斯入侵烏克蘭第一時間，親中代理人立刻大肆宣傳：「美國會放生，美軍不會來，西方軟弱自私，拜登只會祈禱」事實證明，烏克蘭接受美軍和盟友協助，提供金援、情報、電偵作戰、彈藥武器戰機支援，發揮了很大的實際作用。

對於烏俄戰情，苗博雅表示，光是開圖和資源無限的外掛，就把烏克蘭的戰力提升了不只一個層級。美國未實際派遣軍隊前往，結合盟國用其他方式協助，就已造成俄軍可觀戰損。先前被訕笑無用的「拜登祈禱卡」已成為俄羅斯最大的障礙。而美國的外交動員，也不可忽視。

苗博雅指出，開打前拜登不斷喊話、掀俄羅斯底牌、大動作撤僑，甚至明確揭露俄國出兵日期，吸引全世界輿論的注意力。在俄羅斯動手後，動員歐洲各國共同制裁俄羅斯。讓德國也改變姑息態度，同意啟動經濟核彈，將俄羅斯銀行逐出SWIFT，提供武器給烏克蘭自我防衛。

苗博雅解釋，制裁俄羅斯，很有可能影響歐洲各國能源供應，造成本國的民生問題。若沒有美國的外交動員，單憑烏克蘭一己之力，很難推動規模如此巨大、重擊俄羅斯經濟的制裁方案。雖然烏克蘭並非美國的核心利益，美國仍然將重兵部署在印太地區。

苗博雅表示，但事實證明，美國還是提供烏克蘭非常實際且有效的協助。而這些大喊「幫忙不夠多、西方不可信」的政客，提到臺灣加入制裁俄羅斯，卻又換了一個態度，說「要謹慎考量，制裁不要升高緊張」。國際社會現實主義當道，「自助而後人助」是小國生存的不變真理。

苗博雅示警，如果臺灣人無視事實，一面嫌棄國際社會的幫忙「不夠多、不可信」，一面又不願加入制裁行列，在國際社會看來，就是「只想坐享其成，問題都給別人扛，自己只要利益」的巨嬰姿態。別忘了，這次普丁進軍烏克蘭，就是以「烏東俄羅斯人請求派兵保護」為藉口。

比起「朋友會不會來幫忙？」的說法，苗博雅表示，台灣人更應該關注的是：「台灣內部會不會有親共勢力，扮演烏東親俄勢力的角色，成為獨裁者開戰的藉口，引共軍入關？」若台灣內部充滿親共聲浪、不思進取，整天對敵國卑躬屈膝，不願加入盟友打群架；出事時才要求盟友拋頭顱灑熱血，「這樣的態度，只會減少國際社會對臺灣的信任，正中老共下懷。」

苗博雅指出，大國武裝侵略並非無堅不摧、小國自我防衛並非不堪一擊；盟國提供的援助，也發揮關鍵作用。最重要的，是烏克蘭「不分男女老幼、無分士農工商，全國總動員捍衛家園」的信心與勇氣。而這份「抵抗侵略者的意志」，也正是中共對臺文宣戰想摧毀的目標。

苗博雅表示，戰爭不是只有槍砲彈藥。從烏克蘭的經驗，可以看得很清楚：現代戰爭，早已是「混合戰」型態。宣傳心戰是武力侵略的前奏曲。中共對臺侵略戰爭，早就在我們的電腦、手機、社群軟體裡開打。臺灣人必須重拾清醒理智的判斷力，抵抗回擊中共宣傳戰。

苗博雅指出，俄羅斯入侵烏克蘭，剛好可以讓國人看清楚，誰是「平時不要軍購、不要抗中；出事時認為朋友有責任幫你一肩扛起」的人，「注意保持距離，千萬別被傳染了巨嬰症候群。」

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