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快訊／拜登特使團行政專機16：14抵台　明晉見蔡英文、邱國正

記者陶本和／台北報導

俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注，而中國也藉此強化對台認知作戰，國內特定人士更操作「美國棄台論」。對此，美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級、跨黨派訪團來台，訪團成員搭乘美國政府行政專機，於台北時間下午4時14分左右，降落松山機場。

▲▼拜登訪團抵台。（圖／翻攝直播）

▲拜登訪團抵台。（圖／翻攝直播）

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

在拜登訪團的行程規劃上，由美國在台協會（AIT）主責處理，預計僅短暫停留30小時，除了會見總統蔡英文、國安與外交高層，包括國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等人外，也會接受我國的晚宴款待；至於國民黨喊話，希望蔡政府也能幫忙安排跟藍營人士會晤，外交部則將此一訊息傳達給AIT。

攤開這次訪團名單，團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。對此，國安高層認為，美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

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