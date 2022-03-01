拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事越演越烈之際，美國總統拜登（Joe Biden）派遣重量級訪團赴台，被認為是在展現對台的強力支持。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌3月1日表示，「美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）



汪文斌在例行記者會上提到，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，「美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。」

汪文斌強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。

另外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也表示，靠勾結外部勢力換不來安全，換不來合灣民眾的福祉，只會進一步讓台灣淪為外部勢力反華遏華的棋子，「民進黨當局乞靈於外部勢力為自己謀『獨』挑釁撐腰壯膽，一條道走到黑，只會加速滅亡。」

朱鳳蓮指出，堅決反對美國同台灣以任何藉口、進行任何形式的官方往來，任何所謂「挺台」之舉改變不了台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了中國的統一進程和民族復興，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，停止在台灣問題上繼續玩火。」

拜登訪團已於3月1日下午3時54分，搭乘美國政府行政專機降落松山機場，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

拜登訪團的行程規劃由美國在台協會（AIT）主責處理，預計僅短暫停留30小時，除了會見總統蔡英文、國安與外交高層之外，也會接受國宴款待。

▼美國總統拜登訪問團專機抵台。（圖／攝影中心攝）

