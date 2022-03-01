烏克蘭收到星鏈網路終端機！　專家憂心：恐淪俄軍「空襲」訊號

▲SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭多個政府網站遭到俄羅斯駭客攻擊，疑似企圖癱瘓烏克蘭對外網路，對此太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）霸氣提供烏克蘭星鏈服務。雖然烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）發文致謝；不過專家卻警告，一旦俄羅斯全面掌握烏克蘭空域，則使用者的向上傳輸恐將淪為空襲訊號。

根據《路透社》報導，烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費多羅夫曾於2月26日在推特上發文，懇請專注於太空火箭技術發展的馬斯克能夠援助烏克蘭，沒想到數小時以內卻獲得馬斯克回應表示，星鏈服務已可在烏克蘭啟用，而未來還會影夠多衛星站。

▲烏克蘭副總理費多羅夫表示，收到星鏈服務的終端設備。（圖／翻攝自推特）

在經過數天以後，費多羅夫在推特上傳一張照片，內容為一輛軍用車載送著星鏈服務終端設備，他在文章中表示，「星鏈服務在這裡！謝謝您，馬斯克」；而馬斯克隨即也在貼文底下回覆，「不客氣」。

報導指出，這些星鏈服務的終端設備看起來就像家庭衛星電視天線，通過連接到低軌道的一系列衛星，可以提供相對快速的網路服務。

Re: @elonmusk's starlink donation.



Good to see.



But remember: if #Putin controls the air above #Ukraine, users' uplink transmissions become beacons... for airstrikes.



Some background 1/ pic.twitter.com/0p6J87TtUF — John Scott-Railton (@jsrailton) February 27, 2022

不過，加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）項目的高級研究專員雷爾頓（John Scott-Railton）卻同時在推特上警告，這些終端設備恐淪為俄羅斯的攻擊目標，「一旦普丁掌控了烏克蘭的上空，則（烏克蘭）用戶在使用時的上傳行為就會淪為......空襲時的標誌訊號。」

雷爾頓連續發出15條推文祥家描述星鏈服務終端設備的使用風險，「俄羅斯過去有幾十年的經驗，透過鎖定衛星通訊來攻擊民眾的行為。」

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