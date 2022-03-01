達美樂推「1公斤究極起司披薩」！多7倍量史上最重⋯起司控必吃

▲台灣達美樂推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

起司可說是披薩的靈魂！台灣達美樂推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」，在16吋的經典紐約餅皮擺上1000公克的100%莫扎瑞拉起司，起司重量高達1公斤，比起一般大披薩足足多出7倍以上，估計讓起司控、喜歡起司拉絲的人失控。

▲▼在16吋的經典紐約餅皮擺上1000公克的100%莫扎瑞拉起司，起司重量高達1公斤。（圖／業者提供）

台灣達美樂表示，根據消費者調查顯示，起司是披薩的靈魂，不少消費者都會在點披薩時額外加起司來增加披薩的美味，因此推出達美樂「1公斤究極起司披薩」，採用100%莫扎瑞拉起司，搭配16吋經典紐約餅皮，詮釋天然起司加上經典紐約手拍餅皮的濃、醇、香風味及口感，同時推薦組合3種食材 （蜂蜜、奶油餅乾、葡萄乾）來演繹1公斤究極起司披薩的創新吃法，讓消費者除了享受起司披薩的純正風味外，還能滿足有趣好玩的食用體驗。

▲台灣達美樂推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」。（圖／業者提供）



「1公斤究極起司披薩」均一尺寸16吋售價749元，若再加上蜂蜜球2個+葡萄乾2盒+奶油餅乾2包，售價849元，外帶、外送皆可，即日起限時限量全台門市販售。

▲必勝客推出超狂「蝦猴酥蚵仔比薩煎」。（圖／業者提供）

另外，人氣比薩品牌必勝客近來推出最新「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，選用台灣經典小吃「蚵仔煎」結合超涮嘴「蝦猴酥」，打造濃郁台味，搭配奶香十足的起司、特調甜辣醬，完美還原鹹香滋味，限時限量開賣，售完為止。

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