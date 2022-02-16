摩斯咖啡買8送8、套餐買6送2！「藜麥燒肉珍珠堡」正常供應凍漲

▲MOS Order APP新推出安心取功能，祭出飲品及澳式黑咖啡「買8杯送8杯」優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡人氣餐點「藜麥燒肉珍珠堡」先前受到全球供應鏈及貨運船期不穩定的影響，去年4月起限量供應，在努力爭取貨源下，今（16）日摩斯宣布即日起全台店鋪充足供應且「不漲價」。此外MOS Order APP新推出安心取功能，更祭出飲品及澳式黑咖啡「買8杯送8杯」優惠，還有多項套餐「買6套送2套」，可方便跨店取貨、分批取貨！

「藜麥燒肉珍珠堡」使用來自紐西蘭的牛肉片，新鮮現炒搭配洋蔥絲、青生菜，夾入香彈飽滿的藜麥米飯，加上牛肉鮮香滋味。摩斯表示，雖然進口牛肉及其他食材漲價，員工薪資也漲，不過響應政府的凍漲政策，「藜麥燒肉珍珠堡」在短期內仍將繼續維持售價75元不漲價，以感謝顧客長久以來對摩斯漢堡的支持，如果未來國際供應沒有意外，燒肉珍珠堡將可維持穩定的供應。

▲藜麥燒肉珍珠堡恢復穩定供應。（圖／業者提供）

另外摩斯MOS Order APP推出全新「MOS安心取」功能，可跨店取、分批取，也可轉贈分享給親友。即日起至6/30更推出MOS安心取優惠專案，指定飲品及澳式黑咖啡「買8杯送8杯」、輕檸雙牛堡+摩斯雞塊+冰紅茶(L)等多項餐點組合「買6套送2套」，還有多項餐點、飲品與禮盒優惠。

▲MOS Order APP新推出安心取功能，祭出優惠。（圖／業者提供）

而MOS Order APP也在即日起至2/28推出專屬晚餐優惠，下午4點後藜麥薑燒珍珠堡+黃金地瓜薯(L)+冰紅茶(L)原價165元，優惠價139元。另深受好評再度加碼的熱銷點心明太子起司可樂餅，為日本直送嚴選福岡明太子、北海道起司，結合香甜馬鈴薯泥，外層金黃酥脆，內餡鬆軟綿密，明太子起司可樂餅售價60元，套餐加購價55元。

除此之外，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新限時優惠來了，即日起至3月15日凡購買指定套餐就能多吃「Mister Donut蜜糖波堤1顆」，全台限量6000份，只送不賣、送完為止。漢堡王至3月31日也有超殺優惠券，大手筆祭出超過50種優惠組合，包括漢堡買1送1、點心第2件半價等，省到不行。

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