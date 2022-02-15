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加了雞蛋絲、小白菜！超狂「蝦猴酥+蚵仔煎」比薩開吃　還淋甜辣醬

▲▼必勝客推蝦猴酥蚵仔比薩煎。（圖／業者提供）

▲超狂蝦猴酥蚵仔比薩煎開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超狂口味再一發！繼香菜皮蛋豬血糕、一口入魂拉麵比薩後，人氣比薩品牌「必勝客」又打造最新「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，選用台灣經典小吃「蚵仔煎」結合超涮嘴「蝦猴酥」，每一口都是濃郁台味，搭配奶香十足的起司、特調甜辣醬，完美還原鹹香滋味，即日起限時限量開賣、售完為止。

▲▼必勝客推蝦猴酥蚵仔比薩煎。（圖／業者提供）

▲選用嘉義東石鮮蚵搭配酥炸蝦猴酥，每一口都是濃郁台味。

必勝客「Hot台味」升級成「逗陣Hot台味」了，首款超狂新品端出台灣夜市美食代表「蚵仔煎」結合鹹香「蝦猴酥」，打造超濃厚台味，選用舊金山手工餅皮，鋪上以蒜頭和辣椒提味的肥美多汁嘉義東石鮮蚵、雞蛋絲及小白菜，接著放上金黃酥脆的蝦猴酥，結合帕馬森起司、濃郁莫札瑞拉起司、特調甜辣醬，每一口都是濃濃奶香與鹹香滋味，即日起限時開賣，數量有限、售完為止。

▲▼肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

▲肯德基人氣「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。

另，肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」也在近日重磅回歸，選用經典163層蛋撻皮，包裹大甲芋頭製成的綿密內餡，鋪上棉花糖並撒上紫芋粉，口感滑順還有滿滿芋頭香，即日起至4月11日期間限定吃，全台門市限時販售、售完為止。

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