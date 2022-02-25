全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

▲全聯2/25~3/24主打「在家吃早餐」，指定品買1送1、第2件5折起。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心自今（25）日起至3/24主打「在家吃早餐」，除了推出閱讀麵包READ BREAD首支電視廣告，首次和光泉乳香世家合作「頂級鮮奶麵包大賞」；也祭出各種早餐食材指定商品「買1送1、第2件5折起」優惠；即日起至4/14也有早餐神器「SMEG精品廚電」換購活動，最低市價5折起。

全聯看準疫情下消費者料理自煮的習慣已養成，更有超過80%台灣消費者關注健康飲食，2/25~3/24主打「在家吃早餐」提案，除了主推READ BREAD結合生鮮食材，也推薦其他搭配像是早餐麥片、穀片、沖調飲品；或是蛋白質系所需的鮮乳、燕麥、豆漿；沖泡咖啡也有星巴克、Cama、UCC、85°C等名店。

2/25～3/10期間，到實體門市購買生活誌中的「在家吃早餐」指定商品，享有買1送1、第2件5折起優惠，同時還有任3件贈吸盤公仔1個；買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，加購麵包/吐司任1件現折5元；買冷藏豆漿/米漿/燕麥/五榖飲，單筆每滿99元現折5元。而「PXGo!全聯線上購」全館同步推出在家吃早餐活動檔期，使用PX Pay支付購買指定商品，滿600元再送300福利點，最高享5%回饋。

▲2/25~3/24每逢周六、日、一，指定READ BREAD堡體類還有8折優惠。

另外，全聯閱讀麵包READ BREAD品牌自2017年成立，旗下包含吐司、餐包、堡體類，共有超過40款商品，今年最新的包裝設計曝光，以山形吐司形狀為靈感的全新Logo，搭配簡約色塊組成主視覺融入包裝中，呈現滿滿的文青質感，讓消費者能感受到每一口麵包的深度與內涵。業者也推出第一支READ BREAD電視廣告，展現運用多元食材，搭配各種吐司、堡體，簡單就能擁有如名店般的美味料理，讓生活更有滋味。

全聯表示，READ BREAD業績逐年成長，去年整體業績達13億，其中吐司類別不僅風味多元、種類多樣，以高CP值深植人心，2021年業績超過9億。除了吐司外，為了推廣「在家吃早餐」也持續推出新英格蘭堡、美式漢堡、美式餐包、朝食鬆餅、極致生貝果等。

像是「新英格蘭堡」於2019年推出後大獲好評，更在早餐界颳起一陣旋風，成為許多婆媽們的早餐利器，不論是變身成炒麵麵包或者起司蛋堡，一上桌就讓人食指大動，至今已賣出160萬包，銷售金額達7000萬元。

▲「新英格蘭堡」是許多婆媽們的早餐利器。

「美式漢堡」以3入45元經濟實惠的價格，受到青睞，外皮光亮、組織有彈性，去年銷售金額也將近1,500萬元。如果想換換口味，造型討喜的「朝食鬆餅」不只可以當點心，也能成為早餐；而「極致生貝果」有別於一般貝果較硬的口感，接受度更高，可變化出如名店般的早餐、早午餐，2/25~3/24活動期間每逢周六、日、一，指定READ BREAD堡體類還有全面8折優惠。

今年在家吃早餐不僅有多樣化的吐司、堡體，更訴求搭配各種生鮮食材就能大大滿足，3/4~3/10推出澳洲穀飼牛肉漢堡排+美式漢堡，原價234元，合購價199元；也可以製作「蔬菜雞胸肉蛋沙拉貝果堡」，只要加上捏捏蛋沙拉包、即食雞胸肉與萵苣等蔬菜，就是豐盛的輕食；而運用極鮮花枝蝦滑可做成蝦排，加入鬆餅內，就變身「蝦排鬆餅堡」。

▲READ BREAD更首次和光泉乳香世家推出「頂級鮮奶麵包大賞」。（圖／業者提供）



READ BREAD更首次和光泉乳香世家推出「頂級鮮奶麵包大賞」，3/10前共推出5款商品，此次將甜麵包年度銷售最好的奶酥菠蘿、芋頭菠蘿麵包、去年推出受歡迎的口袋吐司，皆加入乳香世家頂級鮮奶，讓口感更升級，預計可創造1,500萬元的業績。其中，口袋吐司有雙莓風味、新增花生口味，也將雞蛋和鮪魚口味調整為綜合包裝，一次擁有雙重享受。3/10前購買麵包、吐司、甜點加購乳香世家936ML以上任一瓶，可現折5元。

「在家吃早餐」檔期同步推出新品與超級品牌月活動，像是星巴克推出派克市場烘焙濾掛咖啡，全台限量3300盒，每盒135元；還有獨家新登場的85°C濾掛咖啡（中烘焙），分別有經典曼特寧與瑪莉安東尼風味，每盒售價175元。

▲全聯即日起至4/14推出「SMEG精品廚電預購」活動。（圖／業者提供）

搭配在家吃早餐提案，全聯即日起至4/14推出「SMEG精品廚電預購」活動，共有6款「早餐神器」廚電，以福利點即可加價換購，換算市價折扣最低只要5折起。由於活動剛開檔就受到消費者矚目，目前已有2款商品被換購完畢，如「SMEG義大利復古冰箱」限量1台，只要扣60萬福利點就能用0元換回家，開檔才1天就被換走；而限量20台的「SMEG奶油色攪拌機」也只花了7天時間就被換光，由此顯示精品廚房家電多受到民眾喜愛。

SMEG注重商品的品質、細節、功能性，並將高科技結合義大利藝術設計，為義大利美學廚房家電第一大品牌，目前還有4款商品可換購，包含「兩片式烤麵包機」、「電熱水壺」、「手持料理棒」與「濾滴式咖啡機」，只要以1000福利點加價5,890元～7,090元就可獲得，各款商品數量有限，民眾可把握機會。

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