吃披薩「舔手指」竟踩雷！她遭男友罵「窮酸」...網分析原因出在這

▲她吃完炸物舔手指，竟遭男友批「窮酸」。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

有些人在用手拿東西吃時，都會有一個習慣性小動作，就是吃完時舔一下手指。一名女網友即表示，在情人節那天，和男友點了披薩一起吃，吃完後她習慣性的「舔了舔手指」，沒想到男友嫌棄她「窮酸」，令她相當難過表示，「這動作真的很窮酸嗎？」

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上大吐苦水，表示和男友談遠距離戀愛已經一年半了，好不容易情人節可以約會，令她相當期待男友準備的約會行程。下班後男友買了披薩和她一起吃，吃完炸物後她習慣性地舔了手指，男友見狀相當驚訝的對她說，「有必要這麼窮酸嗎？想吃我再買就好了」。

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接下來2人便開始吵架，最終情人節後面看電影院的行程，以及她期待很久的其他行程都取消了。原本會是一個很浪漫的夜晚情人節約會，卻因小小的認知差別，導致兩人不歡而散，令她既無奈又難過地寫下，「吃完東西舔手指會很窮酸嗎，應該很多人都會吧...」

貼文一出引發熱議，許多網友認為男友太誇張，「舔不舔無所謂，主要是講話太難聽了」、「為這種雞毛蒜皮的事吵架？你男友未免也太無聊了吧」、「吃完薯條、餅乾、炸雞都要含一下，這是一種享受的結尾，又不是錢的問題」、「不然吮指餐叫假的嗎」、「吮手指是一種樂趣，跟寒不寒酸沒關係」、「怎麼不回他吃比薩已經夠窮酸了？」

也有網友歪樓安慰原PO，「可能妳舔錯地方了」、「他希望你舔其他地方」、「妳是在為妳的嘴巴熱身」、「告訴他，以後你都不會舔了！什麼都不舔了！」