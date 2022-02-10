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披薩的增量密碼！內行抓準「1時機」爽吃60隻蝦仁　網驚呼：賺爛了

▲▼披薩,pizza。重傳LOGO。（示意圖／資料照）

▲趁這時間訂披薩有機會吃到比較多料？（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

只要抓對時間，就能成功訂到比平常還要料多的披薩？一名男子昨天訂披薩外送，一開盒就發現今天的料特別多，不僅鋪了一層厚厚的起司，就連「蝦仁」也放了數十隻，雖然個頭不大，但已經是平時的好幾倍，這才驚覺自己似乎發現了披薩的「增量密碼」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，一片披薩就有6、7隻蝦仁，一整個大披薩至少有60隻，以往訂海鮮披薩都只能吃到少少幾隻點綴，沒想到今天店員竟然這麼豪邁。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲蝦仁比平常還要多好幾倍的量。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO仔細回想才恍然大悟，很有可能因為這是「打烊前」訂的海鮮披薩，店員要收工了乾脆剩下的料都加進去，他猜測以後只要抓準打烊前的時間訂，就有望吃到料多的披薩。

網友紛紛笑回，「應該是店員最後一天上班了！大放送」、「換個說法講，他幫你加了一堆快過期的蝦子」、「這是薯條加爆那個員工跑去披薩店打工吧」、「以前還有朋友在那做，甚麼料都加滿，打烊那些要丟掉」、「賺爛了」、「超想遇到一次」。還有一名員工現身說法，「會喔，要打烊前退冰的東西不想再冷凍回去，再回凍也不新鮮了，我也會給爆，梭哈。」

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