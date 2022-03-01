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大陸 大陸焦點 特派現場

退伍兵報復社會砍殺幼童！「2孩當街慘死」最小才3歲　現場影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

綜合陸媒報導，河南省安陽上周六（26日）發生隨機殺人案，一名男子報復社會，當街持刀砍殺，致使3名兒童遇襲，當中2死1傷。兇手事後企圖用刀割頸自殺，被到場公安人員制伏，送院搶救。有當地民眾周日（27日）自發前往案發現場，悼念受害者。

當地時間2月26日晚間7點40分左右，河南省安陽市一名11歲兒童在人民大道和興泰路南大約200公尺處的東側，被刺身亡。7點57分，興泰路美巢藍鑽小區一名5歲孩童被砍傷。8點13分，同一地點，又有一名3歲孩童被砍。 此次隨機襲擊共造成3歲和11歲2名兒童死亡，5歲孩童重傷。

▲▼河南安陽市發生襲擊小孩案件。（圖／翻攝自微博）

▲河南安陽市發生襲擊小孩案件。（圖／翻攝自微博）

兇手隨後割頸試圖自殺，被趕到現場的警察拉走，目前正在搶救中。目前，嫌犯的作案動機未明。

據網路上流傳的內部通告顯示，兇手2011年從河北衡水武警支隊退伍，現處於無業狀態。其父稱其有精神病史，曾於2021年在新鄉就醫，有關部門正在核實此信息。

安陽市公安局文峰分局周日（27日）就事件發通報稱，30歲的趙姓男子已被公安機關當場抓獲，案件正在偵辦中。

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