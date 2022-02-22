港11個月大女嬰染新冠現急性腦炎離世　專家憂Omicron再變異

▲香港10天內已出現3名5歲以下兒童感染新冠肺炎Omicron變種病毒離世。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港昨（21）日新增13人因感染新冠肺炎病逝，包括一名11個月大的女嬰，這也是10天內第3名5歲以下兒童感染新冠病毒離世。由於這3名孩童皆出現急性腦炎的症狀，引起部分學者擔憂Omicron BA.2的變種病毒已再次變異，呼籲港府設立中央統籌機制密切關注、嚴肅跟進。

▲香港疫情持續升溫，大量病患讓醫院收治能力趨近飽和。（圖／CFP）

《香港01》報導，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今（22）日於港台《千禧年代》節目上表示，昨日曾與內地來港專家分析相關個案，發現3位幼童均有腦水腫、上呼吸感染以及急性腦炎等症狀。

劉宇隆指出，未接種疫苗導致多名幼童感染是不爭事實，根據猜測及判斷，相關幼童沒有接種疫苗，且過去一段時間幼稚園停課並無上學，可能無機會接觸病毒，喪失交叉保護力，亦或與先天免疫功能缺陷有關。

劉宇隆稱，現存較多可能性，必須繼續跟進成因，港府需設中央統籌機制，納入相關個案跟進，跨學科進行分析，「罕見事情可以發生一次，但接二連三發生，大家都好擔心，短短10日，甚至幾日就離世。」

劉宇隆強調，Omicron BA.2傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異才出現相關症狀，雖然公立醫院優先接收長者及兒童確診個案，但依21日公布數字推算，已新增750多名6歲以下病童，「倘未及入院接受治療，家長宜留意子女有否神情呆滯、不蹦跳或呼吸急促等表徵。」

▲香港推疫苗通行證，呼籲民眾積極施打疫苗。（圖／CFP）

對於香港疫情持續蔓延，劉宇隆認為，接種疫苗是改變目前命運之方，港府需加強統籌力，加大力度推動接種疫苗，「建議考慮接種第二及第三劑疫苗之間距離縮短至兩個月。」