她被家暴3男幫討50萬遭刺殺1死2傷　凶煞聽判無期徒刑滿臉問號

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區39歲吳姓兇嫌屢次痛毆30歲胡姓女友，本以5000元和解，豈料胡女帶3名男子到吳男家談判，和解金當場變50萬，胡女更嗆「不給錢，就找你媽媽要錢！」導致吳男當場理智斷線，拿出生魚片刀瘋狂揮砍，釀林男1刀穿刺心臟死亡、彭與陳2傷，去年4月依殺人罪將吳男起訴。今（22日）士林地方法院宣判，判處吳男無期徒刑。

有毒品前科的吳男向警方自稱認識胡女交往約半年，但兩人卻因為細故發生口角衝突，吳男也動手毆打胡女數次，去年2月3日吳男再度毆打女友後，雙方鬧分手且胡女申請保護令並控告吳男傷害罪；雙方原本談妥以5千元賠償金達成和解，換撤告。

豈料，同年2月23日，胡女帶著21歲陳男、21歲林男、19歲彭男到吳姓前男友家談判討錢，雙方爆發嚴重口角，胡女嗆聲「不給錢，就找你媽媽要錢！」導致吳男當場理智斷線，拿出生魚片刀瘋狂揮砍，釀林男1死、彭與陳2傷，吳被起訴殺人罪嫌並羈押至今。

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

羈押的吳男，多次以「想幫年邁母親賣油飯及父親身體不好」為由聲請交保，但合議庭認他涉犯砍殺多達3 人（其中1人既遂、2人未遂），可預期刑期非輕，有畏罪逃亡之虞，裁定繼續羈押。

判決理由指出，陳男、林男案發時，看見吳拿出長20公分的生魚片刀時，立刻撿起地上的酒瓶、鍋子往吳丟，但吳仍持刀靠近此時手中已無任何攻擊工具的林男，並揮臂朝林的左胸刺擊1刀，刺入深度至少7.5公分以上，刺穿林的左側胸壁皮下組織及肌肉組織，導致大量出血；接著將刀旋轉拔出刺向手無寸鐵的陳男上半身，陳趕緊伸出右手擋，導致右手開放性傷口合併神經等傷，殺紅眼的吳接著朝彭男攻擊，先將椅子奪下往後丟，再持刀朝他胸、腹、左背部接續捅刺，導致彭身中多刀。

▼3男幫家暴受害女討50萬賠償，1男慘遭亂刀猛砍死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

胡女在一旁看傻，凌晨1時許立刻打救護車，但林男因心臟受有銳器傷大量出血，救護人員到場時已死亡，陳、彭所幸經緊急救治逃過死劫。

吳男經心理鑑定報告指出，具備「反社會人格特質」加上因長期濫用安非他命與酒精，接收環境訊息以負面解讀，造成犯下殺人案，並依暴力危險評估指南測驗結果，發現吳有「中高度」再犯風險，如不戒除毒品與酒精濫用，則推測吳有「高度」再犯率風險，若服刑期間藉由專業心理人員之矯正及教導，並戒除毒品與酒精濫用，應有中度再社會化可能性。

法官認吳男在審理過程中雖否認有殺人犯意，但對於持刀揮刺林等人的客觀事實經過大致坦承不諱，且行兇後曾對胡女說「趕快將林XX帶走，不然他要死了」等語，顯見他犯後並非毫無救贖可能，另衡量陳、彭及林家屬對量刑意見，不宜從輕量刑，分別就林男部分判處無期徒刑；陳男部分，判處有期徒刑6年；彭男判處有期徒刑8年，並定應執行之刑及宣告褫奪公權終身。

有來聽宣判的吳男，聽到無期徒刑，還反問法官「無期徒刑是什麼？」法官則告訴他「這只是一審宣判，可以回去跟律師討論上訴，仍有假釋機會」。解釋完，法官諭知吳男還押看守所。