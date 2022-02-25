狂砍27刀潑酸毀容屍體封箱　台中洗碗工殺才女前妻無期徒刑定讞

記者吳銘峯／台北報導

台中市擔任餐廳洗碗工的陳姓男子，與精通日文的才女前妻離婚不到1個月，就因居住、監護權等問題與前妻爭吵，憤而對她潑酸毀容並持菜刀狂砍27刀殺害，屍體塞進行李箱中，伴屍3天後棄屍。一二審均將他重判無期徒刑、褫奪公權終身，案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年11月底。陳男（36歲）與前妻宮姓女子（37歲）原是同一家上市機具大廠公司同事，宮女是國立政治大學日文系畢業，專精日文，還曾經出版日本機械書籍翻譯，兩人相戀並於2011年9月結婚，婚後育有2女。但陳男離開公司後，轉而到餐廳擔任洗碗工，收入不穩定，夫妻間多爭吵，最後於2020年11月底離婚。

離婚後5天，宮女先將女兒安置在胞姊家中，約了陳男在住處討論女兒監護以及日後居住問題。傍晚5點多，2人無法達成共識反而大吵，陳男最後持木棍毆打前妻，並拿出鹽酸潑灑前妻，將她毀容；陳男之後拿出菜刀狂砍27刀，幾乎是將前妻剁死。鄰居雖然聽到呼救聲，前來敲門，但陳男不理會；之後警方到場，陳男也是不理會，員警離去。

陳男之後將屍體塞進行李箱內，並與2名幼女伴屍3日。因屍臭不斷傳出，陳男最後騎機車將裝有屍體的行李箱綁在車後，騎約6、7公里棄置北屯區一處山區產業道路旁草叢內。警方獲報後調閱監視器畫面，逮捕陳男。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院均認為陳男惡性重大，依「家暴殺人罪」判處無期徒刑；另依照「遺棄屍體罪」判刑1年6月，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

▼台中男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）