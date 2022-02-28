雨神陪過冬！冬季90日基隆竟下了82天雨　台北也只有21天看見陽光

▲這個冬天北部幾乎每天下雨，很少見到陽光。（圖／記者周宸亘攝）



生活中心／台北報導

冬天終於過去，中央氣象局定義的冬季是每年12月到隔年2月，然而這個冬天卻比往年要來得潮濕，受到鋒面和南方雲系、華南雲雨區影響，北部和東北部整個冬季幾乎見不到陽光。《ETtoday新聞雲》彙整中央氣象局資料發現，這個冬天下雨明顯偏多，基隆甚至在90天內下了82天的雨，而台北也只有21天沒有下雨。

對於冬季連日降雨，居住在基隆市的民眾最有感，氣象局日前在臉書貼文統計，今年截至2月21日為止，基隆只有1天完全沒有雨。《ETtoday新聞雲》進一步彙整氣象局資料，發現從去年12月冬季開始，到今天為止基隆在90天內下了82天的雨，等於只有8天沒雨，其中去年12月有4天沒下雨，今年1月最慘只有1月14日沒雨，2月則只有228連假3天放晴。

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至於台北市今年以來也只有10天沒有降雨，若把時間拉長到整個冬季90天來看，降雨天數高達69天、只有21天沒下雨，尤其是2月以來幾乎是天天有顯著降雨，直到2月最後幾天才見得到陽光。

同樣位於降雨較多區域的宜蘭，過去90天裡也僅有14天沒有降雨，其中有半數7天是在去年12月，今年以來則僅有零星7天沒有降雨。

氣象局指出，這個冬季冷暖交替頻繁，天氣變化大，1月中旬過後，受到數波鋒面、南方雲系及華南雲雨區影響，北部及東半部降雨明顯偏多、日照時數偏少。整體來看，過去1季各地平均氣溫接近正常，雨量除中部正常外，其他地區偏多。

▲▼冬季北部和東北部連日降雨。（圖／氣象局提供）

