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今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲北部、東半部周三變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮說，今天（28日）、周二北部、東部高溫升至28度左右，中南部更達30度以上。中央氣象局表示，周三東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨，周六、周日另一東北季風再增強。根據氣象局預報，台北市周二高溫可來到27度，但周三降到20度，降幅達7度。

氣象局觀測，今清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的11度。氣象局表示，今西半部及東北部清晨低溫約14至16度，花東約17至18度，沿海空曠地區及近山區的平地可能較低一些；白天西半部大多陽光普照，舒適溫暖，特別在中南部地區更加暖和，高雄以北及東半部約24至27度，屏東可達29度左右。

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氣象局指出，今天東北季風開始減弱，風向轉為東南至偏南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

氣象局說，周二東北季風減弱，台灣附近吹起東南風，整體高溫回升，溫暖而舒適，西半部日夜溫差大；由於水氣不多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周三東北季風再增強，周四東北季風影響，北部及東北部天氣又轉涼，高溫回到20度左右，中南部日夜溫差仍較大，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，周四中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五東北季風減弱，北台灣氣溫又逐漸回升，降雨縮減為東半部地區及北部山區，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周六、周日另一東北季風再增強，北台灣天氣又轉涼；降雨範圍以北部及東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫再升，北部、東部高溫升至28度左右，中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」。

吳德榮分析，周三小股東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫降雨，新竹以南晴朗穩定，冷空氣很弱、氣溫略降，北台轉涼，中南部舒適微熱、早晚涼；周四東北風減弱，天氣好轉為西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；周五各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，周四、周五氣溫回升，皆是白天微熱、早晚涼、日夜溫差大的天氣，西半部清晨易有輻射霧。

吳德榮表示，周六、周日另一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，中南部不受影響，冷空氣的模擬強度，模式仍在調整，應持續觀察。

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