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柯文哲指示7月「北市大規模萬安演習」　認識「1397處防空避難地」列重點

▲▼柯文哲出席二二八事件75周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席二二八事件75周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

俄羅斯於台灣時間2月24日入侵烏克蘭，將長達近8年的戰爭升級為軍事衝突，烏克蘭首都基輔遭受導彈轟炸，使數以萬計的烏克蘭民眾倉皇逃離家園，或是躲到地下室、防空洞或地下鐵站避難。台北市長柯文哲28日表示，台北市今年要大規模執行「萬安演習」；而北市統計，排除私宅部分，台北市共有1397處防空避難設備供民眾使用。

柯文哲28日出席二二八事件75週年紀念會，針對外傳中央要求地方盤點各地防空洞、避難場所，柯文哲回應，2021年就想要辦了，「今年萬安演習在台北市部分，我們會大規模做。」因為他發現有幾十年沒做防空演習，現在國小生不知道該怎麼躲，所以要求兵役局、警察局與消防局針對今年大規模萬安演習開始做計畫。

▲▼萬安41號演習,萬安演習,警察疏導民眾,防空演習。（圖／記者季相儒攝）

▲往年進行萬安演習時，警察會站在路口疏導民眾到室內避難，但2021年因疫情緣故，萬安演習規模較為縮小。（圖／ETtoday資料照）

北市今年萬安演習預計在7月中旬登場，關於「大規模」實際內容為何？北市兵役局副局長林春來接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，目前還在規劃當中，其中「協助民眾認知防空避難設備」將列為重點，並讓民眾知道如何避難，以及了解萬安演習的真正目的。

針對學生的「大規模萬安演習」該如何執行？林春來指出，萬安演習大約只有30分鐘，由於此次7月中旬為學生放暑假階段，可能會安排學校在6月底結業式前先進行萬安演習，不過目前還在討論階段，各局處也正在做準備，尚未正式定案。

北市警察局民防管制中心股長林來德提及，北市目前沒有列管的防空洞，全名為「防空避難設備」；在萬安演習部分，警察局負責交通與秩序維護，疏散引導民眾到北市防空避難設備。

▲▼點開警政署的「台北市防空疏散避難專區」，共有2萬6782處可供防空避難，但其中多數以私宅居多，北市府統計公用場域僅1397處，但可容納621萬人避難。（圖／翻攝自警政署警政服務APP）

▲點開警政署的「台北市防空疏散避難專區」，共有2萬6782處可供防空避難，但其中多數為私宅，北市府統計公用場域僅1397處，可容納621萬人避難。（圖／翻攝自警政署警政服務APP）

林來德表示，由於擔心空襲時防空避難設備的防護能力不足，使相當重視防空避難的柯文哲於2021年密集召開會議討論，北市警察局列管的防空避難室達2萬6782處，但是以私宅較多，北市擔心延伸一些是非，所以規劃出1397處公有跟公眾使用建築物作為防空避難設備，總計可提供621萬人避難，其數字已包含外來人口、觀光客。

面對烏俄戰爭時，烏克蘭民眾躲避在地下鐵站避難，北市有無規劃類似區域供民眾避難？林來德回應，1397處防空避難設備就包含地下街，例如北捷龍山寺站的龍山地下街，以及部分地下停車場、公有地下停車場等區域，而台北捷運的捷運站也有列入。

至於台北捷運哪一站被列為防空避難設備？台北捷運公司指出，北捷目前共有131個車站，只要是「地下車站」都可以供防空避難設備。以同時擁有高架車站、地下車站的文湖線與板南線交界點忠孝復興站為例，由於也有地下車站，所以也可列為防空避難設備。

▼台北捷運龍山寺站為地下車站，可作為防空避難設備。（圖／北捷提供）

▲▼台北捷運龍山寺站新增人流導引系統，導引光條、動態「小捷客」讓乘客一目了然。（圖／北捷提供）

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