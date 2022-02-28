22hrs征戰369公里！柯文哲被酸靠裝備　網卻驚「1細節」真的猛

▲柯文哲完成任內最後一次「一日北高」挑戰。（圖／記者袁茵翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長柯文哲再度挑戰「一日北高」，是任內最後一次的單車行，他27日凌晨6點從台北市關渡宮出發，在28日約凌晨3點半抵達高雄市大義國中。有網友看完直播後，不禁在PTT的Gossiping板上爆卦，「柯P一日北高369公里 達成」，讓許多人也自嘆不如，「真的有毅力」、「別的不說，戴口罩運動呼吸真的猛。」

發文網友凌晨時觀看直播，文中表示，「辣個男人，63歲，2/27凌晨6點台北市關渡宮出發，2/28凌晨3點29分抵達高雄市大義國中，全程戴口罩，369公里，不到22小時騎完。」他也貼出好幾張直播截圖，「凌晨3:03，直播三千人線上觀看」、「凌晨3:31，直播3800人線上觀看」，並說柯文哲挑戰完「一日北高」後，28日一樣要早起參加228紀念活動。

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貼文一出，不少鄉民忍不住直呼佩服，「體力跟意志力的確令人佩服」、「然後明天照樣跑行程，猛」、「他這幾年到底騎幾次啊？我是蠻希望到那個年紀還能有這樣的精神體力就是了」、「真的蠻扯的 我爸可能連1%都騎不了。」

而留言中有網友直酸，柯文哲是靠裝備跟好的單車，但就有人認為，柯文哲能做到一點是真的很厲害，那就是「戴口罩」騎全程，「體能很強耶！還戴口罩騎，佩服」、「真的有夠強，都63歲了做到一堆年輕人無法做到的，外加戴口罩騎車真的很難受」、「戴口罩還能騎21多小時，Respect」、「連騎22小時太強啦！而且還全程戴口罩。」