對立難化解！馬、賴未出席北市228活動　柯文哲：盡量讓大家可對話

▲柯文哲出席二二八事件75周年紀念會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

今（28）為二二八事件75週年，台北市政府每年都會在二二八紀念公園舉辦紀念活動，並由2組協辦團體邀請貴賓；今年與2021年相同，雙方皆邀請副總統賴清德、前總統馬英九，但2人最終皆表態不出席。面對雙方對立紛爭仍僵持不下，台北市長柯文哲直言，如果很容易化解的話，就不會搞到75年了。

原本馬英九28日下午要出席二二八事件75週年紀念會，但後來決定改為早上到現場悼念，並於當天上午直言，自己與台北市228協會經常在此舉辦活動，至今已辦過18次，一貫都是如此，「大家分開辦也很好。」

柯文哲28日下午出席活動時說明，台北市2021年擔任主辦單位時，有要2個協辦單位（台北市228協會、台灣國家聯盟）分別邀請馬英九、賴清德，他認為社會需要對話，並透過對話化解對立紛爭，但後來也許是獨派有壓力，所以賴清德便沒有出席活動，而當時柯文哲說好讓2人都上台致詞，總不能因為賴清德不來，就拒絕馬英九前來現場，所以才有馬英九於2021年單獨上台致詞的情形。

柯文哲表示，今年文化局要舉辦紀念會時，他認為如果要減少衝突與爭執，那就只讓主辦單位致詞即可，倘若賴清德要來，就是擔任中央政府代表，但後來賴清德突然說不來了，前幾天文化局也收到馬英九不來的通知，「我的態度是這樣，大家要對話、溝通的話，我都樂觀其成，我們態度是盡量讓大家有對話基礎。」

由於柯文哲過去主張「我們有不同的過去，但要迎向共同的未來」，被問到現在雙方似乎無法化解對立紛爭？柯文哲回應，如果容易化解的話，就不會搞到75年了，這社會本來就會有爭執，但出發點是讓大家盡量可以對話、不要對立，過程中常常不如人意，那也沒辦法，至少在他的能力範圍內盡量讓大家可以對話。

至於怎麼看獨派對他不諒解？柯文哲說，有溝通還是好事，自己最近有去拜會台灣國家聯盟，如果不溝通就完全沒機會解釋誤解，雖然去講了也不能百分之百解決問題，但也許解決70％，「總是有溝通就越來越好。」就像當醫生時，治療方法也得和病人家屬溝通，並非片面決定怎麼治療就好，「我覺得盡量建立溝通文化。」

▲賴清德、柯文哲、馬英九。（圖／ETtoday資料照）

北市府曾於2021年舉辦二二八事件追思紀念會時，爆出因為邀請馬英九出席活動並致詞，造成受難家屬反彈，更讓台灣國家聯盟退出協辦；今年北市府依照慣例，與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦紀念活動，並由台北市228協會邀請馬英九、台灣國家聯盟邀請賴清德。

不過，外傳台北市長柯文哲22日專程拜訪台灣國家聯盟總召吳樹民、副總召魏瑞明等人，而對方明確表明不同意馬英九上台致詞，因為馬英九曾經是國民黨政權的代表，受難者家屬不喜歡看到馬英九；而柯文哲則當場允諾，馬英九不會上台講話。

對此，台北市副市長蔡炳坤23日受訪時回應，過去籌備會與各方協調，取得馬英九出席但不致詞的共識，不過22日接到通知，馬英九因為當天行程調整，所以不會出席當天下午的追思會，不過早上仍會到場致意，此事與柯文哲22日拜會台灣國家聯盟無關；而同樣受邀的賴清德也因為另有行程，所以不會出席當天活動，北市府予以尊重。