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俄軍侵略烏克蘭「損失數據」曝！5300人戰死　損失816輛裝甲戰車

▲▼烏克蘭哈爾科夫路上可以見到被毀滅的戰車。（圖／達志影像）

▲烏克蘭哈爾科夫路上可以見到被毀滅的戰車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯國防部28日宣佈，目前已完全控制烏克蘭領空、俄軍取得絕對優勢。烏克蘭對此雖尚未作出正式回應，不過烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ганна Маляр）稍早於臉書貼文表示，5天以內俄羅斯共損失了5300名軍人（待確認）、191輛坦克、816輛裝甲戰車、29架飛機、29架直升機等。

根據《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM），烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在臉書貼文中指出，從2月24日俄軍全面入侵烏克蘭至28日以來，敵方（俄軍）的總損失規模估計為29架飛機、29架直升機、191輛坦克、816輛裝甲戰車、74門大砲、1枚9K37飛彈、21門BM-21火箭炮、291輛軍用車輛、60輛油罐車、3架無人機、2艘船或船艦、5個防空工具，另外粗估俄軍損失5300名人力。

馬里亞爾最後表示，通常戰鬥得經歷一段非常長的時間，而幾乎所有情報都是得在戰鬥過後才能獲取相關數據，因此有可能戰鬥完隔日才會獲取相關數據的通報，因此統計上往往延後一天，且現場的指揮官必須得集中精力在戰鬥上，因此以上情報是戰鬥結束後獲取的數據，在資料可信度上而言算是十分精確，具有其指標性。

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