烏東最新狀況！6旅烏台僑待撤離　槍砲聲頻傳、俄軍現蹤

▲烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，外交部安排撤僑專車順利將國人載出戰區，但在烏東哈爾科夫還有6台僑待援，立委王定宇也透過社群媒體與他們取得聯繫，受困國人透露外頭槍砲聲頻傳、也有俄軍蹤影，但目前一切平安，外交部也啟動撤僑行動，正在確認安全路線和載運方式。

王定宇表示，自己剛剛與困在烏東哈爾科夫王姓學生、Martin 取得聯絡，目前一切平安，他們的狀況摘要報告，讓關心的國人安心。

受困國人也透露，目前哈爾科夫外面槍砲聲時傳，也有俄軍的蹤影。但生活還可以，也能狗買到東西，躲在家裏基本安全。正與台灣外交部人員有保持聯繫，也大力幫忙找車（中巴），在沒有確定路線安全前，待在家中比較安全。

目前已經啟動撤僑行動，正在確認安全路線和集合載運方式。而烏克蘭東部目前待援的有2個台灣學生、1個台灣籍商人、1個烏克蘭籍妻子、2個烏克蘭籍小孩子，2個小孩子分別為3歲和4歲。王定宇表示，截至目前為止，這6位應該是台灣人相關最後的6位。

而昨賴姓學生等三名民眾，在俄羅斯部隊進入哈爾科夫後，三人尋求離開，但烏克蘭訊號、電力不穩定，ATM無法提領現金，找到車輛要離開，被要求5千元美金車費，賴姓學生向王定宇陳情後，王也立即告知外交部長吳釗燮，吳釗燮停下手邊會議，立刻要求駐外人員，啟動相關援助作業。

王定宇也指出，外交部也一直關心賴姓學生的狀況，順利的話，今天中午可以搭車離開。

▼王定宇與受困烏東國人取得聯繫。（圖／翻攝王定宇臉書）