習近平挺普丁卻「不明確表態」！　日媒曝關鍵原因：與台灣有關

▲俄羅斯總統普丁（左）與大陸國家主席習近平（右）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，有鑑於其違反國際法出兵攻打，全球多國紛紛祭出制裁行動，然而中國大陸非但沒有同步制裁，國家主席習近平甚至下令在經濟貿易方面支援俄國。不過中國雖然力挺普丁，但卻沒有明確表明立場，而根據《讀賣新聞》報導，其中原因竟然與台灣息息相關。

根據《讀賣新聞》引述中國大陸內部消息人士報導，俄羅斯攻打烏克蘭後，共產黨24日緊急召集外交部長王毅、國防部長、商務部長以及軍方高層進行商討。當時習近平曾明確表示，「因為俄羅斯並未公開表態支持武統台灣，因此目前我們暫時不需要對此表態。」儘管如此，習近平還是下令，在美國與英國的違法制裁下，支援俄羅斯的經濟與貿易。

事實上，習近平長期與美國保持對立，因此為了維持與俄羅斯間的合作關係，立場更加積極。另一方面，習近平也要求繼續維持與英國、法國以及德國間的關係，並確保在烏中企的安全與利益，同時也命軍方研究俄軍的軍事作戰。

習近平在緊急會議的隔日（25日）與俄羅斯總統普丁進行熱線會談。當時他曾提到，「必須要重視並尊重各國對於安全問題會產生的合理疑慮」，等同於理解俄羅斯的立場。而外交部長王毅25日、26日也分別與英國、法國、德國以及歐盟的外交部長進行電話會談，並反覆強調「應該盡速解決俄羅斯提出的安全訴求」，且中方一貫反對聯合國憲章第7章中提到的制裁制度。

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