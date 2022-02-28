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123萬人朝聖破紀錄　2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為台灣最美水岸、山林燈節的「台南月津港燈節」、「龍崎光節空山祭」於2月28日精彩落幕，其中月津港燈節今年規模歷屆最大，總計五大展區38天展期逾110萬人參觀，首度突破百萬參觀人次；龍崎光節空山祭則是全國唯一採售票制大型光節，55天展期逾13萬觀展人次，售票率達7成5，創下逾500萬票房成績。

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

月津港燈節今年邁入第10年，去年受到疫情影響停辦一年，今年活動規模不僅燈區歷年最大，包含藝術、徵件、車站、新創及巷弄等5大燈區帶來83件作品；展期38天也是歷年最長。近年市府推動月之美術館計畫帶動小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點進行深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節，民眾彷彿沉浸在小鎮無牆美術館中，也連帶帶動燈節觀展民眾創下歷年新高，突破百萬人次。

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

龍崎光節空山祭雖然今年展期內遭逢寒流氣候不佳、停電等因素，展期比去年短少11天，但多組作品以數位藝術結合自然地景建構出魔幻光影場域，令人耳目一新，也促使整體售票率達7成5，相較去年微幅成長5％，顯示活動獲得民眾高度肯定，願意以付費支持藝文活動的觀念也逐年提升，更持續為龍崎打開知名度，讓山城小鎮注入一股新的活力。而公部門破天荒「連續兩年」在台南最少人口行政區，以售票策辦大型光節活動，售出逾20萬張票，超過1,100萬的票房收入也再次寫下新的里程碑。

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，2022月津港燈節規模空前，整體規劃藝術、徵件、車站、新創、巷弄等5大燈區共83組藝術作品，開幕儀式以無人機、無人船搭配人氣天團告五人首創陸海空共演模式，並且排除萬難邀請日本國際級藝術團隊「teamLab」打造沉浸式互動投影作品《海上水族館》，預約場次場場額滿；車站燈區結合獨特倉庫地景及新媒體藝術展演呈現的魔幻聲光場域令人耳目一新，其中以270組led燈柱動態劇場呈現地方文化風景的作品《噪軌 tsáu kuè》，極具震撼性的劇場效果令參觀民眾驚呼連連。而徵件燈區全新企劃「藝方舟」打造8艘水上藝術船屋，結合音樂、錄像、手繪、裝置藝術等多元的展演方式也吸引許多民眾排隊參觀。

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

龍崎光節空山祭則以「惡地伏流」為策展主題，整體活動延續寓言式策展，設置14件大型光景科技作品，其中《九號基地－爆破邊界》以高度超過5公尺的大型充氣裝置述說龍崎過去曾作為炸藥兵工廠的歷史，以此做為故事自我探尋旅程中內省的象徵；《光洞》以竹材結構及螢光絢麗的鐘乳石搭建規模超越去年流光樹林的巨大洞窟，透過螢光幻化投影，色彩炫目；《世界樹之泉》則首度於展覽中引進科技藝術的手法及元素，利用燈管、LED螢幕投影及聲光音效，在自然樹林的陰影中創造出一片流動的夜光森林。

▲2022台南月津港燈節、龍崎光節精采落幕，展期破參觀人數紀錄，123萬人朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，台南雙燈節除了持續提升展演內容外，也致力於帶動地方發展、引進商機，擴大活動效益。月津港燈節藉由巷弄燈區導作品設置流觀眾進入歷史街區及在地商圈消費，展期間在地美食小吃坐無虛席，地方業者也共同響應開發許多特色文創商品，相當受到歡迎；而龍崎光節空山祭今年進一步結合左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛天文館、虎頭埤風景區等4個館舍及園區策略聯盟，推出「博物館聯名票」，並規劃許多店家優惠，透過藝術活動與地方場館、產業觀光連線，讓觀眾除了參觀活動展演外，也能深度體驗台南山區之美。

文化局進一步指出，在黃偉哲市長的支持下，台南雙燈節不僅逐步奠定藝術燈節品牌，也秉持著創新實驗精神持續透過藝術策展展現地方魅力，盼未來能逐步建立藝文觀光產業機制，帶動青年返鄉回流、地方經濟成長。

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朝聖台南月津港燈節龍崎光節

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