　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228事件75週年，台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持，在新韻合唱團所演唱<淚光閃閃>及<台灣>等兩首歌曲中揭開序幕；因疫情影響，僅邀請受難者家屬、中央及地方民意代表、市府各一級機關單位代表等約200人共同參與追思默禱。

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲感性表示，在75年前台灣發生了228事件，讓台灣整個社會都陷入了停頓與哀傷，如今藉由紀念228事件，希望效法前輩的勇氣，團結台灣的不同黨派與族群一起迎向未來。今人應從過往迄今的歷史借鏡，如烏克蘭跟俄羅斯的戰爭，烏克蘭的人民展現了無比的勇氣與毅力，齊心團結對抗強權，這就是我們所需要與必要的，衷心希望全國民眾全力攜手團結，共同對抗邪惡的外來勢力。

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步說，過去台灣的民主前輩，無懼威權的壓迫，喚醒了全國人民追求政治與民主自由的信念與價值，未來應繼續努力，珍惜好不容易才得到的民主成果，疼惜這片土地，讓更多多元的聲音，能自由的呈現，讓社會充滿愛與和平，一起建立更好的家園，讓民眾更加安居樂業。

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，台南鄉親在75年前的228事件中失去至親，對政府產生嚴重的不信任及難以抹滅的傷痛，藉由追思會的方式來追思先人不畏威權體制及困難所打拼出來的珍貴民主成果，不僅是記憶歷史，也同時凝聚人民的力量與團結，重拾人民對政府的信心及信任。

▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市政府於新營228紀念碑舉行和平追思會，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

追思會最後由黃偉哲帶領市府團隊與會人員至紀念碑前獻花並一一與受難者的家屬致意，在合唱團演唱<千風之歌>的歌聲中表達對228受難者及家屬最深的追思與敬意。立委郭國文、賴惠員及議長郭信良、市議員蔡育輝、沈家鳳、林易瑩等民意代表也紛紛到場致意。

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！　傻眼真相曝光
俄裝甲車「被拖拉機牽走」影片曝光！　士兵一路尷尬狂追
《唐伯虎》冬香是「台灣性感女神」演的！　真面目美呆
監獄門開了！　烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰
女大生失蹤！校方急找人　警一查驚見：跑去林森北賣淫
烏克蘭「國民女兵」戰死！　臉書最後貼文網淚崩
快訊／神達1員工確診！　園區全員緊急篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

台南新營醫院北門分院整建工程5月完工　多彩亮麗外觀曝光吸睛

原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

桃園百大易肇路口科技執法3／1簽約　交通事故防制新里程碑

「我要決定自己的人生」　長照機構8旬嬤簽預立醫療決定

南投縣228連假用禮券催打疫苗奏效　首日逾8千人施打

青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

228連假「來新北公園」輕旅行　大自然戶外遊樂最佳選擇

金山警分局「擴大臨檢」拚治安　重兵佈署取締飆車危險駕駛

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

台南新營醫院北門分院整建工程5月完工　多彩亮麗外觀曝光吸睛

原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

桃園百大易肇路口科技執法3／1簽約　交通事故防制新里程碑

「我要決定自己的人生」　長照機構8旬嬤簽預立醫療決定

南投縣228連假用禮券催打疫苗奏效　首日逾8千人施打

青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

228連假「來新北公園」輕旅行　大自然戶外遊樂最佳選擇

金山警分局「擴大臨檢」拚治安　重兵佈署取締飆車危險駕駛

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

快訊／嘉義工廠火警！濃煙竄天　消防急搶救中

烏克蘭前總統扛AK-47到前線　疾呼「導彈支援」！請求西方軍備補給

俄烏戰爭爆發第4天！南韓文在寅宣布：對烏克蘭實施「人道援助」

政院宣布參與國際對俄經濟制裁　蘇貞昌：會給予烏克蘭必要人道援助

白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

家人出門臘腸單獨顧家「從陽台摔下來」　鄰居以為虐狗通報

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

梁赫群被酸「消費孔劉」收私訊：完了要被告了！　結局反轉

免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警！詭男取貨被逮

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

林姿妙80萬交保　宜檢3／1提抗告

228連假台南旅遊人氣旺

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

「卡娜赫拉」無人機秀紅回日本　作者也按讚

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

228連假「來新北公園」輕旅行

水道博物館及化石館上午入逾3千人

228連假出遊台南享受陽光

萬金杜鵑年度花展　週末踩點好禮放送

149甲線通車　雲林往草嶺車程省1小時

陳時中南下拜廟、嗑海鮮：旗津很安全

臺灣工藝聯盟總會向文化部申請創會

台南新營醫院北門分院外觀吸睛

更多熱門

相關新聞

台南新營醫院北門分院外觀吸睛

台南新營醫院北門分院外觀吸睛

衛福部新營醫院北門分院於2012年10月遭遇祝融意外，全棟災損不能使用，衛福部補助3億元，由台南市政府代辦整建修繕工程，拆除裝修時發現當初安裝線路有破壞到結構，經工程團隊積極修補、趕工，目前進度約8成，預計5月即可完工，待驗收後將移交社會局設置「新營醫院北門分院多元長照資源中心」。

台南生態給付再升級

台南生態給付再升級

南投縣228連假打疫苗送禮券　首日8千人施打

南投縣228連假打疫苗送禮券　首日8千人施打

張亞中：蔡英文上任從未去「228國家紀念館」　家屬受屈辱

張亞中：蔡英文上任從未去「228國家紀念館」　家屬受屈辱

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

關鍵字：

台南228追思會黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面