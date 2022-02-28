台南新營醫院北門分院整建工程5月完工　多彩亮麗外觀曝光吸睛

▲衛生福利部新營醫院北門分院整建工程預計5月完工，待驗收後將移交社會局設置「新營醫院北門分院多元長照資源中心」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛福部新營醫院北門分院於2012年10月遭遇祝融意外，全棟災損不能使用，衛福部補助3億元，由台南市政府代辦整建修繕工程，拆除裝修時發現當初安裝線路有破壞到結構，經工程團隊積極修補、趕工，目前進度約8成，預計5月即可完工，待驗收後將移交社會局設置「新營醫院北門分院多元長照資源中心」。



台南市政府考量北門區長照資源整備需求，積極向衛生福利部申請前瞻計畫經費，獲得衛福部提供前瞻計畫經費挹注整建北門分院外，亦同意委由市府管轄並設置「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」。



工務局表示，新營醫院北門分院整建工程主體建物部份，於2020年6月開始進行整建，包含建築物外觀整修、結構補強、內部各樓層依整修後需求及機電設施設備、建物外部用地範圍景觀設置及路線等都全新規劃，目前大部份已完工，多彩亮麗的外觀，十分吸睛。



市府表示，整建完成後設置的「北門分院長照中心」共有4層樓，1樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主。2樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等。3樓及4樓則為多層級住宿型長照機構，並以25人為一個單元,各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，並有利長照護理照護及管理品質。未來提供失智照顧、小規模多機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目。



市府期待在北門區提供長輩一個在地、優質的長照資源中心，提供多元整合性照顧服務模式，並成為台南長照服務的典範。