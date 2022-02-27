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台南做工行善團228連假不歇息　持續修繕為弱勢點亮希望

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋，以市長黃偉哲建立「希望家園」的施政理念為目標，改善案家的居住環境，提升生活品質。

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於北門區的周先生平時從事營造業粗工，收入不穩定，與妻子育有三名就讀國小的子女，每月領取約6千元的低收生活津貼，經濟困難無法自行修繕房屋。做工行善團到現場評估，發現該戶屋況確實多處破損且電線老舊，恐有使用安全問題，考量家中還有三名小朋友共同生活，為了確保居住安全，並給予孩子們舒適的成長環境，於是做工行善團陸續安排修繕作業。26日電氣工會志工已協助更換開關及插座，並配置電線管路，27日木工及電氣工會志工分別進行室內裝潢與電線管路收尾，鋁製品志工進行前置作業，正懿企業有限公司也協助安裝臥室房門。

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，27日電氣工會尚有一批志工，替關廟區修繕戶進行配置電線管路並裝設熱水爐，黃姓案主身體狀況不佳，還要扶養身障女兒，處境艱難。木工工會志工則載運衣櫥、床組、書桌椅……等二手家具贈送給北門區及關廟區案家使用，新埔里張敬仁里長也到場關心。

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長期結合各工、協會志工推動弱勢勞工房屋修繕，目前已有167戶完工，在市府祕書長方進呈牽線下，結合環保局資源，於官田區隆田陸橋下成立二手家具倉庫，將二手家具重新整修，贈送給修繕案家，27日一批油漆志工也至二手家具倉庫將部分家具上漆，讓家具看起來更新穎。而近期志工也進行空間規劃，自2月14日起由金屬、電氣和泥水工會志工施工，讓整個收藏空間更完善。

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另有一戶位於善化區的王阿嬤，現年78歲，獨自居住在破舊的老房子，多年前車禍導致行走不方便，目前每月領有約4千元的中低收老人生活津貼，儘管生活環境損壞也無力修繕，2月24日泥水工會志工已協助拓寬房屋出入口，後續將由其他工會接力修繕，要幫王阿嬤的家改善成無障礙的空間。

▲228連續假期，台南市做工行善團修繕志工持續為弱勢服務，利用假日前往台南北門區及關廟區協助弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長表示，弱勢勞工房屋修繕能持續運作多年迄今，都是仰賴各工、協會志工的奉獻精神，同心協力為社會弱勢服務，從事志願服務的過程中，提升了心靈境界，也讓生活經驗更豐富，修繕完成的安穩住所透出溫暖的燈光，為弱勢家庭面臨的黑夜點亮希望。

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