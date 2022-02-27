228連假台南旅遊人氣旺　觀光景點活動精彩踏青最逍遙

▲228連假台南熱情好天氣，許多遊客迫不及待興高采烈直奔走訪台南，再加上高鐵台南站旁甫開幕的三井OUTLET正式營運，台南人瘤旺旺來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假台南熱情好天氣，許多遊客迫不及待興高采烈直奔走訪台南，再加上高鐵台南站旁甫開幕的三井OUTLET正式營運後的第1個假日，就吸引約4萬人前來嘗鮮，比試營運期間人數還倍增，博得一個好彩頭。

台南市長黃偉哲表示，台南在面對疫情下，觀光旅遊仍持續蓬勃發展活力十足，讓來台南投資業者非常有信心。市民朋友可以趕緊抓住台南春節活動尾聲，白天到各大戶外景點走春郊遊，徜徉青蔥翠綠大草地，欣賞春天開始綻放的五彩繽紛的花朵，晚上再到各大燈區賞花燈！衛福部3月將逐步調整放寬防疫措施，台南也會同步配合進行調整，遵守各項防疫指引，讓旅客真正玩得安心玩的開心！





據台南市政府觀光旅遊局統計，228連假第一天市區幾個主要美食街道商圈、古蹟周邊及安平、新化與鹽水老街熱門景點，湧現旅客朝聖大排長龍，總計約吸引逾15萬遊客到訪。虎頭埤風景區推出「228連假期間三天壽星免費入園」優惠，南瀛天文教育園區「南瀛走春~虎你好星動」，七股鹽山喜迎「Q版財神YAYA巨型公仔」，水交社文化園區舉辦「春意盪漾市集」，台南左鎮化石園區則推出「史前台灣奇遇記-發現早坂犀」教育推廣課程，頑皮世界野生動物園舉辦「萌虎春日奇遇系列活動」，尖山埤江南渡假村燈籠彩繪住宿抽獎限量入園優惠，景點活動老少咸宜適合出遊踏青，吸引近1萬5千名遊客前往到訪參加。

而228連假第2天一早，各街區景區仍舊出遊旅客蜂擁而至，街道商圈大排人潮，市區國華海安河樂、赤崁孔廟周邊幾個主要景點，遊客人數較26日早上又再增加25％，上述幾個主要景點遊客數預估上看25萬人。

全國最具特色的關子嶺泥漿溫泉，27日於嶺頂公園舉辦「山林市集活動」，親子泡泡Pa及特色攤位精采可期，一早有近6千旅客前往該區。海洋熱情的濱海景點如北門將軍、漁光島、觀夕平台及黃金海岸方舟主要景點早上也吸引近萬名旅客前往戲水觀浪健行漫步。山上水道博物館、十鼓仁糖文創園區、奇美博物館及虎頭埤風景區也一早有近5千人入園，景點精彩內容豐富，肯定能讓各位來賓都能沉浸在台南美好氛圍之中。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，台南連假ㄧ開始週五晚上住宿率就已經九成多將近滿房，27日晚預計也會有一個很好很滿的住宿成績。28日是228連假最後一天，大台南依然是晴朗舒適，歡迎大家白天可以到景區參加活動。晚上前往各地精心籌辦的燈會，包括2022馬沙溝漁觀食色地景藝術季、2022府城成功燈會、虎年神農街花燈展、2022月津港燈節、2022第十屆府城普濟燈會及龍崎光節空山祭等，好好把握享受幸福時光。3月的台南將繁花盛開遊客自來，白河全球最美木棉花道，後壁世界級的2022台灣國際蘭展都即將登場，誠摯邀請鄉親們來遊台南、賞花海、吃美食、品文化、遊古蹟及訪景點，相關旅遊活動及交通資訊，請上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。