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福壽山農場千櫻盛開　9點不到園區爆滿！估湧4000人

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

連假賞櫻去！228假期，不少民眾利用假期衝上山區賞櫻，而福壽山農場園區內的千櫻園，粉紅色櫻花也盛開近8成，放眼望去，全是令人心醉的粉色景觀，讓民眾趨之若鶩。不過由於千櫻園僅有160個臨時停車位，27日一早5點半就湧現等候開園的車潮，不到9點園區就已爆滿，預估賞櫻人潮將超過4000人。

▲▼228連假福壽山農場湧入賞櫻人潮。（圖／福壽山農場提供）

▲228連假福壽山農場湧入賞櫻人潮。（圖／福壽山農場提供）

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福壽山農場園區內的千櫻園粉色系櫻花目前已盛開約8成左右，舉目望去一整片粉色的櫻花花海即在眼前，讓不少民眾為了這片美景，甘願凌晨上山排隊等候入園。

▲▼228連假福壽山農場湧入賞櫻人潮。（圖／福壽山農場提供）

▲228連假福壽山農場湧入賞櫻人潮。（圖／福壽山農場提供）

福壽山農場表示，千櫻園目前粉紅色系已經開約8成，但由於千櫻園只有160個臨時停車位，27日早上5點30半就湧現等候開園的車潮，不到9點園區車位就已爆滿，預估賞櫻人潮將超過4000人。雖然農場已調派所有人力及商請員警協助交通疏導，但鄰近位置如農場旅遊中心周邊停車也大排長龍，呼籲遊客審慎評估遊程或共乘來賞櫻。

▲▼228連假福壽山農場湧入賞櫻人潮。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山農場千櫻園內160個臨時停車位不到上午9點就已爆滿。（圖／福壽山農場提供）

福壽山農場表示，除千櫻園外，3月份還有白色系的櫻花如霧社櫻山櫻、大島櫻、染井吉野櫻等還會接力綻放，即便錯過這次連假，3月中旬前都還有機會賞櫻。

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