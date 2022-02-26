馬克宏警告：俄烏對戰將持續很久　全世界做好心理準備

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 。（圖／路透社）



中央社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，俄羅斯對親西方鄰國烏克蘭發動攻擊後，全世界必須做好心理準備，這場戰爭將會持續很久。

馬克宏參加法國年度農業展覽會時表示：「今天早上如果你要我分享一個看法，那就是這場戰爭將持續很久。」

馬克宏還說：「這場危機和戰爭將持續很長一段時間，所有隨之而來的危機都將產生長遠影響。我們必須做好準備。」

為了回去處理俄國入侵烏克蘭所引發的危機，馬克宏縮短訪問農業展覽會的行程，通常這是法國政務行程中主要固定活動之一。

馬克宏說：「戰爭已重新出現在歐洲，這是俄國總統普丁（Vladimir Putin）單方面做的選擇，造成悲慘的人道處境。歐洲和烏克蘭人民站在同一陣線抵抗。」

▲馬克宏、普丁兩人先前在克里姆林宮就俄烏衝突展開討論。（圖／路透社）



這場戰爭和對俄國實施的制裁，讓法國特定產業承受損害的風險，尤其是紅酒產業，馬克宏誓言採取因應計畫協助他們渡過難關。

過去一年大宗商品價格飆漲，使穀物生產商受惠，但飼料穀物為主要成本的畜牧業者卻捉襟見肘。法國政府1月底宣布，提供2.7億歐元紓困豬肉業者。

烏克蘭危機加大了農業市場波動性，巴黎小麥期貨價格於24日創新高。農民也擔心烏克蘭危機恐加劇肥料供應緊張，打亂農作物春季生長的時間。